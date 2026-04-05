Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Бизнес /

Bloomberg: ОПЕК+ может повысить квоты на добычу нефти

Страны – члены ОПЕК+ могут повысить квоты на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.

Объединение достигло принципиального соглашения и обсудит решение в ходе видеоконференции сегодня, 5 апреля.

Bloomberg отметил, что в условиях войны с Ираном, приведшей к сокращению поставок нефти из стран Персидского залива, подобный шаг со стороны группы будет носить символический характер. «Тем не менее, это может символизировать их намерение возобновить добычу, как только ослабнут боевые действия», – отмечается в материале.

Война США и Израиля против Ирана привела к росту цен на нефть во всем мире. На фоне этого США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Разрешение установлено на месяц.

2 апреля РФ ввела запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявляли в кабмине.

