Bloomberg: ОПЕК+ может повысить квоты на добычу нефти

2 апреля РФ ввела запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявляли в кабмине.