Bloomberg: ОПЕК+ может повысить квоты на добычу нефти
Страны – члены ОПЕК+ могут повысить квоты на добычу нефти на 206 000 баррелей в сутки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на двух делегатов.
Объединение достигло принципиального соглашения и обсудит решение в ходе видеоконференции сегодня, 5 апреля.
Bloomberg отметил, что в условиях войны с Ираном, приведшей к сокращению поставок нефти из стран Персидского залива, подобный шаг со стороны группы будет носить символический характер. «Тем не менее, это может символизировать их намерение возобновить добычу, как только ослабнут боевые действия», – отмечается в материале.
Война США и Израиля против Ирана привела к росту цен на нефть во всем мире. На фоне этого США выдали лицензию, разрешающую России поставлять и продавать нефть и нефтепродукты, погруженные на суда до 12 марта. Разрешение установлено на месяц.
2 апреля РФ ввела запрет на экспорт бензина из страны для производителей нефтепродуктов до 31 июля. Решение принято для сохранения стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке во время высокого сезонного спроса и сельскохозяйственных полевых работ, а также на фоне роста мировых цен на нефть из-за эскалации на Ближнем Востоке, заявляли в кабмине.