Самой подешевевшей рыбой в российском опте стала пикша

В феврале Рыбный союз сообщал, что оптовая цена на нерку в регионе вылова выросла на 4% в годовом исчислении и достигла 800 руб. за 1 кг. С начала 2026 г. рыба стала дороже на 1%. Кета и горбуша за указанный период подорожали на 11% в годовом выражении до 510 руб. и 390 руб. за 1 кг соответственно. С начала года стоимость горбуши выросла на 8%, кеты – на 2%.