Самой подешевевшей рыбой в российском опте стала пикша
Сильнее всего в российском опте рыбы в 2026 г. подешевела пикша. С начала года ее цена снизилась на 5,4%, а за 12 месяцев – на 17,5%, составив 350 руб. за килограмм. Об этом сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев «РИА Новости».
Зверев привел данные на 30 марта, сославшись на информацию мониторинга оптовых цен в регионах вылова ФГУП «Нацрыбресурс». Эксперт отметил, что ключевым фактором падения оптовой стоимости цельной пикши в регионе вылова – Северо-Западный федеральный округ – стало преобладание в улове мелких особей. В качестве еще одной причины он назвал повышение общего допустимого улова.
За счет «урожайных» 2022-2023 гг. запасы пикши выросли. При этом запасы трески продолжают находиться в «депрессивном состоянии», отметил Зверев. В 2026 г. российские рыбаки смогут добыть около 67 000 т пикши. Это почти на 20% больше, чем годом ранее. К концу марта добыто уже 20 500 т, что на треть больше год к году.
Согласно аудиту розничных предложений, розничная цена за килограмм мороженой пикши в Центральном федеральном округе в среднем варьируется от 500 до 900 руб. Стоимость зависит от точки продажи и производителя.
В феврале Рыбный союз сообщал, что оптовая цена на нерку в регионе вылова выросла на 4% в годовом исчислении и достигла 800 руб. за 1 кг. С начала 2026 г. рыба стала дороже на 1%. Кета и горбуша за указанный период подорожали на 11% в годовом выражении до 510 руб. и 390 руб. за 1 кг соответственно. С начала года стоимость горбуши выросла на 8%, кеты – на 2%.