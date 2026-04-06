Роспотребнадзор выявил нарушения в московских клубах World Class

Ведомости

Роспотребнадзор выявил нарушения обязательных санитарно-эпидемиологических требований в ходе профилактических проверок в фитнес-клубах World Class в Москве. Об этом сообщили в столичном управлении надзорного ведомства.

В ведомстве рассказали, что в марте 2026 г. специалисты провели обязательные визиты в восьми фитнес-клубах сети. Они осмотрели помещения, оценили систему водоподготовки бассейнов и взяли на экспертизу смывы с оборудования и поверхностей.

Роспотребнадзор обнаружил нарушения в эксплуатации помещений и оборудования фитнес-клубов, дезинфекции и порядка прохождения сотрудниками предварительных и периодических медосмотров и профилактической вакцинации. Ведомство выдало юридическому лицу ООО «Спорт форум» предписания устранить нарушения.

6 февраля Роспотребнадзор заблокировал 2000 интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных БАД. Заблокированные сайты предлагали к розничной продаже экстракты и концентраты, содержащие биологически активные вещества. По данным Роспотребнадзора, они реализовывались под видом пищевых добавок и были ориентированы в том числе на детей.

Новости СМИ2
