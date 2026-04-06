Роспотребнадзор выявил нарушения в московских клубах World Class

6 февраля Роспотребнадзор заблокировал 2000 интернет-ресурсов, распространявших информацию о розничной продаже запрещенных БАД. Заблокированные сайты предлагали к розничной продаже экстракты и концентраты, содержащие биологически активные вещества. По данным Роспотребнадзора, они реализовывались под видом пищевых добавок и были ориентированы в том числе на детей.