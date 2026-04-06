Пассажиропоток авиакомпаний на международных рейсах возрос на 5,8% за два месяца
Пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам января – февраля 2026 г. вырос на 0,3% относительно предыдущего года. Об этом заявил ТАСС глава Росавиации Дмитрий Ядров на Международном транспортно-логистическом форуме.
Ядров уточнил, что на международных рейсах показатель увеличился на 5,8% в годовом выражении.
30 января Росавиация сообщила, что пассажиропоток авиакомпаний России в 2025 г. снизился на 2,5% по сравнению с годом ранее и достиг 108,85 млн человек. На внутренних линиях показатель сократился на 3,8% и составил 81,45 млн пассажиров, а на международных возрос на 1,6% до 27,4 млн человек.
По данным агентства, в топ-5 российских авиаперевозчиков по объему пассажиропотока в прошлом году вошли «Аэрофлот», «Победа», S7 Airlines, «Россия» и «Уральские авиалинии». На их долю пришлось 70,3% всех перевозок – почти 76,6 млн пассажиров.
В январе министр транспорта РФ Андрей Никитин спрогнозировал, что пассажиропоток российских авиакомпаний в 2026 г. сохранится на уровне прошлого года. Однако допускается рост перевозок за счет иностранных перевозчиков и открытия закрытых аэропортов.