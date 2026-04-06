Пассажиропоток авиакомпаний на международных рейсах возрос на 5,8% за два месяца

30 января Росавиация сообщила, что пассажиропоток авиакомпаний России в 2025 г. снизился на 2,5% по сравнению с годом ранее и достиг 108,85 млн человек. На внутренних линиях показатель сократился на 3,8% и составил 81,45 млн пассажиров, а на международных возрос на 1,6% до 27,4 млн человек.