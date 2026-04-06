Главная / Бизнес /

ФАС одобрила покупку «Золотым яблоком» журнала «Флакон»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила приобретение бьюти-ритейлером «Золотое яблоко» журнала «Флакон». Об этом надзорное ведомство сообщило в Telegram-канале.

Служба рассмотрела ходатайство ООО «Екатеринбург Яблоко» о даче согласия на реорганизацию ООО «Журнал Флакон» в форме присоединения и решила, что сделка не окажет негативного влияния на состояние конкуренции на рыке СМИ.

В октябре 2025 г. представитель Альфа-банка сообщал «Ведомостям», что «Золотое яблоко» выпустит дебютные цифровые финансовые активы (ЦФА) на платформе «А-токен». Каждый такой актив удостоверяет денежное требование инвестора к эмитенту и дает фиксированную доходность в размере 17,5% годовых с ежемесячной выплатой, следует из решения о выпуске.

Цель выпуска – протестировать инструмент не только как источник средств, но и как маркетинговый канал. Других планов по выходу на рынок публичного долга или рынок акций у компании не было, сообщал представитель «Золотого яблока».

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте