Продажи виниров и пломб на маркетплейсах увеличились на 63% в I квартале
Продажи временных пломб, накладных виниров и фальшивых брекетов на маркетплейсах по итогам I квартала 2026 г. увеличились на 63% относительно такого же периода прошлого года. Об этом свидетельствует исследование компании First Data.
С января по конец марта было совершено более 150 000 покупок на свыше 39 млн руб. Лидером стали временные пломбы, на них пришлось 58% всех заказов. Средняя цена такой пломбы составила 189 руб. Второе место заняли накладные виниры (28%), которые стоят в среднем 325 руб. По категории в целом, куда входят накладные брекеты и различные капы, средняя стоимость товаров для «стоматологической самопомощи» достигает 262 руб.
Аналитики проанализировали продажи таких товаров за год и выявили два пика. Первый пришелся на март, когда было совершено на 70% больше покупок, чем в среднем по году. Второй пик произошел в декабре, рост составил 45%.
Основной аудиторией товаров для самостоятельного ремонта зубов являются женщины. Они совершили 64% всех покупок, в то время как мужчины – 36%. Наиболее активная аудитория – люди в возрасте 35-45 лет (30% приобретений) и 45-55 лет (23%). Лидерами по онлайн-покупкам таких товаров стали Москва (17%), Санкт-Петербург (10%), а также Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и др.
В рамках исследования было проанализировано более 600 000 транзакций и обезличенных данных о покупках товаров для ремонта зубов за 2025-2026 гг. по всей России.
18 марта «Ведомости» со ссылкой на совместное исследование «Сберстрахования» и сервиса «Работа.ру» писали, что самыми востребованными дополнительными опциями корпоративной программы ДМС для граждан стали стоматология (61%) и лечение серьезных заболеваний – онкологии, инсульта и инфаркта (47%).