Продажи виниров и пломб на маркетплейсах увеличились на 63% в I квартале

Основной аудиторией товаров для самостоятельного ремонта зубов являются женщины. Они совершили 64% всех покупок, в то время как мужчины – 36%. Наиболее активная аудитория – люди в возрасте 35-45 лет (30% приобретений) и 45-55 лет (23%). Лидерами по онлайн-покупкам таких товаров стали Москва (17%), Санкт-Петербург (10%), а также Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск и др.