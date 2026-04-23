Венгрия начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» через Украину
В Венгрию начала поступать российская нефть через Украину. Об этом объявили в венгерской компании MOL.
«Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце. Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва», – говорится в сообщении.
До этого о возобновлении поставок сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. Нефть начала поступать ночью 23 апреля.
Накануне Украина возобновила работу нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате ударов. 21 апреля в Кремле сообщали, что Москва готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. В тот же день Украина завершила ремонт на участке нефтепровода.
Остановка поставок нефти в конце января помешала выделению европейского кредита Киеву. С того момента Венгрия блокировала отправку кредита для Украины в 90 млрд евро до тех пор, пока не заработает трубопровод.