Венгрия начала получать нефть по трубопроводу «Дружба» через Украину

В Венгрию начала поступать российская нефть через Украину. Об этом объявили в венгерской компании MOL.

«Сегодня утром группа компаний MOL получила сырую нефть на насосных станциях Феньеслитке и Будковце. Таким образом, поставки сырой нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва», – говорится в сообщении.

До этого о возобновлении поставок сообщила министр экономики Словакии Дениса Сакова. Нефть начала поступать ночью 23 апреля.

Накануне Украина возобновила работу нефтепровода «Дружба», поврежденного в результате ударов. 21 апреля в Кремле сообщали, что Москва готова возобновить поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию. В тот же день Украина завершила ремонт на участке нефтепровода.

Остановка поставок нефти в конце января помешала выделению европейского кредита Киеву. С того момента Венгрия блокировала отправку кредита для Украины в 90 млрд евро до тех пор, пока не заработает трубопровод.

