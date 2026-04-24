Объем автоматизированной торговли в 2025 году достиг 80–100 млрд рублей

Ведомости

Объем автоматизированной торговли в России в 2025 г. достиг 80–100 млрд руб. с ежегодным ростом 10–15%, сообщает компания Briskly в пресс-релизе. Быстрее всего растут микромаркеты и умные холодильники – до 25% в год, добавили там.

Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков заявил, что весовые датчики и онлайн-телеметрия превращают обычный холодильник в цифровую систему управления запасами (его слова приводит компания). «Это и есть новый облик промышленности Ленинградской области – технологичной, эффективной», – сказал он. На технологические решения в автоматизации торговли в рамках марафона «Новое знание» ранее обратил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, «это снимет издержки бизнеса».

Генеральный директор компании «Infoline-аналитика» Михаил Бурмистров говорит об общем тренде на рынке. Промышленный выпуск в больших объемах таких решений активно развивается, и крупный ритейл тоже движется в эту сторону. К примеру, «Магнит» еще в 2024 г. сообщил о внедрении собственных контроллеров для управления холодильниками.

