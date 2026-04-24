Объем автоматизированной торговли в 2025 году достиг 80–100 млрд рублей

Вице-губернатор Ленинградской области по экономическому развитию – председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Егор Мищеряков заявил, что весовые датчики и онлайн-телеметрия превращают обычный холодильник в цифровую систему управления запасами (его слова приводит компания). «Это и есть новый облик промышленности Ленинградской области – технологичной, эффективной», – сказал он. На технологические решения в автоматизации торговли в рамках марафона «Новое знание» ранее обратил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, «это снимет издержки бизнеса».