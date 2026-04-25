Минсельхоз установил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

Ставки пошлин на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы из России с 29 апреля будут нулевыми. Об этом сообщает Минсельхоз.

Такие ставки будут действовать по 5 мая. Они рассчитывались исходя из индикативных цен: $234,7 – за тонну пшеницы, $224 – за тонну ячменя и $217,8 – за тонну кукурузы.

С 15 апреля ставка пошлины на экспорт пшеницы из России составляет 329 руб. Пошлины на экспорт ячменя и кукурузы являются нулевыми.

22 апреля «Агроэкспорт» объявил, что за январь – март текущего года РФ поставила на зарубежные рынки более 9,1 млн т пшеницы на сумму свыше $2 млрд. По сравнению с таким же периодом прошлого года экспорт вырос на 14% в весе и на 9% в деньгах. За три месяца Россия экспортировала пшеницу в более чем 45 стран мира. В пятерку крупнейших импортеров в стоимостном выражении вошли Египет (26%), Турция (20%), Судан (6%), Кения (5%) и Израиль (4%).

