Минсельхоз установил нулевые пошлины на экспорт пшеницы, ячменя и кукурузы

22 апреля «Агроэкспорт» объявил, что за январь – март текущего года РФ поставила на зарубежные рынки более 9,1 млн т пшеницы на сумму свыше $2 млрд. По сравнению с таким же периодом прошлого года экспорт вырос на 14% в весе и на 9% в деньгах. За три месяца Россия экспортировала пшеницу в более чем 45 стран мира. В пятерку крупнейших импортеров в стоимостном выражении вошли Египет (26%), Турция (20%), Судан (6%), Кения (5%) и Израиль (4%).