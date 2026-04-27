«Самолет» отказался от крупного проекта в Новой Москве
По данным ЕГРЮЛ, структура группы ООО «Самолет Загородная недвижимость» в декабре 2025 г. передала 75% в ООО «Место для жизни» структурам департамента городского имущества Москвы. Теперь у них 100% в компании.
«Самолет» выиграл торги по покупке 75% в ООО «Место для жизни» в марте 2025 г. Девелопер заплатил за актив 4 млрд руб. Еще 25% остались у структур департамента.
На балансе «Места для жизни» находится 736 га в поселке Щаповское в Новой Москве. Здесь планировалось построить коммерческую и социальную инфраструктуру, более 7000 коттеджей и около 1900 квартир и таунхаусов общей площадью 825 000 кв. м. Старт строительства ожидался в 2026–2027 гг.
12 марта «Самолет» вышел из проекта жилого квартала «Донские легенды» в Ростове‑на‑Дону, продав его структуре, связанной с основателем девелоперской группы «Сумма элементов» Георгием Плиевым, писали «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, знакомых с ходом сделки. По их словам, договор уже подписан. В «Самолете» подтвердили продажу, уточнив, что покупателем стала компания «Поколение».
По итогам 2025 г. чистый убыток девелопера группы по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. в 2024 г. Выручка девелопера выросла на 8% год к году и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 19% до 131 млрд руб. Показатель EBITDA показал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.