«Самолет» отказался от крупного проекта в Новой Москве

По итогам 2025 г. чистый убыток девелопера группы по МСФО составил 2,29 млрд руб. против чистой прибыли в размере 8,15 млрд руб. в 2024 г. Выручка девелопера выросла на 8% год к году и достигла 366,8 млрд руб. Валовая прибыль увеличилась на 19% до 131 млрд руб. Показатель EBITDA показал рост на 24% и составил 103,3 млрд руб.