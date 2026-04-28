SpaceX привязала вознаграждение Маска к цели колонизации Марса
Совет директоров SpaceX утвердил компенсационный план для основателя компании, американского миллиардера Илона Маска. План направлен на колонизацию Марса и создание центров обработки данных в космосе, пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальное регистрационное заявление компании, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам.
В январе 2026 г. совет директоров SpaceX одобрил для Маска пакет выплат, включающий 200 млн акций с правом суперголоса, если рыночная стоимость компании достигнет $7,5 трлн и на Марсе будет создана постоянная человеческая колония численностью не менее 1 млн человек.
Агентство отмечает, что «роскошные перспективы, которые SpaceX сулит Маску», демонстрируют, как сложно привлечь внимание серийного предпринимателя, пока он готовится вывести компанию на биржу. Эксперты в области корпоративного управления считают, что последствием такого шага может стать конфликт между инвесторами SpaceX и акционерами Tesla, гендиректором которой является Маск.
В феврале 2026 г. Маск заявил, что SpaceX переориентировала внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне. По его словам, это потенциально возможно осуществить менее чем за 10 лет, в то время как на строительство такого города на Марсе потребуется более 20 лет.