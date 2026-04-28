Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,972+0,3%MGTS1 0640%BISVP10,04-1,38%IMOEX2 711,28-0,77%RTSI1 141,74-0,77%RGBI119,32-0,12%RGBITR777,8-0,08%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

SpaceX привязала вознаграждение Маска к цели колонизации Марса

Совет директоров SpaceX утвердил компенсационный план для основателя компании, американского миллиардера Илона Маска. План направлен на колонизацию Марса и создание центров обработки данных в космосе, пишет Reuters со ссылкой на конфиденциальное регистрационное заявление компании, поданное в Комиссию по ценным бумагам и биржам.

В январе 2026 г. совет директоров SpaceX одобрил для Маска пакет выплат, включающий 200 млн акций с правом суперголоса, если рыночная стоимость компании достигнет $7,5 трлн и на Марсе будет создана постоянная человеческая колония численностью не менее 1 млн человек.

Агентство отмечает, что «роскошные перспективы, которые SpaceX сулит Маску», демонстрируют, как сложно привлечь внимание серийного предпринимателя, пока он готовится вывести компанию на биржу. Эксперты в области корпоративного управления считают, что последствием такого шага может стать конфликт между инвесторами SpaceX и акционерами Tesla, гендиректором которой является Маск.

В феврале 2026 г. Маск заявил, что SpaceX переориентировала внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне. По его словам, это потенциально возможно осуществить менее чем за 10 лет, в то время как на строительство такого города на Марсе потребуется более 20 лет.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её