Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась в 2,6 раза в I квартале

26 марта РЖД опубликовало отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. При этом суммарные доходы холдинга за год выросли на 10,4% до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 16,9% и достиг 1 трлн руб. Рентабельность по EBITDA возросла до рекордной отметки в 29,1%.