Чистая прибыль РЖД по РСБУ снизилась в 2,6 раза в I квартале

Чистая прибыль ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) за январь – март 2026 г. по РСБУ снизилась в 2,6 раза относительно аналогичного периода прошлого года и составила 5,05 млрд руб.

Выручка холдинга в I квартале выросла на 7% в годовом выражении и достигла 827,1 млрд руб. Показатель EBITDA увеличился на 18,1% и составил 271,5 млрд руб. Валовая прибыль продемонстрировала рост на 10,4% до 183,9 млрд руб. Прибыль от продаж возросла на 13,3% и достигла 124,6 млрд руб.

Чистый долг компании за отчетный период составил 3,498 трлн руб., а отношение чистый долг/EBITDA – 3,4х.

26 марта РЖД опубликовало отчет по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году упала в 22 раза и составила 2,3 млрд руб. При этом суммарные доходы холдинга за год выросли на 10,4% до 3,6 трлн руб. Показатель EBITDA увеличился на 16,9% и достиг 1 трлн руб. Рентабельность по EBITDA возросла до рекордной отметки в 29,1%.

В прошлом году погрузка на сети холдинга снизилась на 5,6% и составила 1,1 млрд т. Грузооборот сократился на 1,8% и достиг 2478,3 млрд тарифных ткм, с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 3075,1 млрд ткм (-1,2%).

