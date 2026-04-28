LKOH5 538,5-0,26%CNY Бирж.10,98+0,37%IMOEX2 696,58-1,31%RTSI1 137,27-1,16%RGBI119,35-0,09%RGBITR777,99-0,06%
Бизнес

Россия с начала года экспортировала 9,6 млн т минеральных удобрений

Ведомости

Россия экспортировала минеральные удобрения на 9,6 млн т стоимостью $3,6 млрд за I квартал 2026 г. Об этом сообщил «Ведомостям» представитель ФГБУ «Федеральный центр развития экспорта продукции агропромышленного комплекса РФ».

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поставок вырос на 16% в стоимостном выражении. Уточняется, что это предварительные оценки.

Кабмин объявил в апреле о продлении действия квот на экспорт удобрений из России на период с 1 июня по 30 ноября 2026 г. Общий объем квоты составит 20,1 млн т. Из нее на вывоз азотных удобрений придется 13 млн т, в том числе на экспорт аммиачной селитры – 4,3 млн т. Квота на вывоз сложных удобрений установлена в размере 7,1 млн т.

Квоты не будут распространяться на поставки удобрений в страны Евразийского союза, Абхазию и Южную Осетию, на гуманитарные поставки, а также на вывоз в рамках международных транзитных перевозок. Текущие ограничения на экспорт действуют до 31 мая включительно.

