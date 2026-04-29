Лихачев: «Росатом» введет энергоблок № 1 Курской АЭС-2 в эксплуатацию 1 мая
Госкорпорация «Росатом» планирует ввести энергоблок № 1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию 1 мая, сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев, передает ТАСС.
21 апреля в «Росэнергоатом» сообщил, что специалисты Курской АЭС-2 и АО «Атомтехэнерго» завершили все пусконаладочные работы на энергоблоке № 1, его ожидают финальные проверки. 27 апреля Ростехнадзор подтвердил готовность энергоблока к эксплуатации.
Курская АЭС-2 – это первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы.
По генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 г., утвержденной кабмином в конце 2024 г., «Росатом» должен построить 38 новых энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Предполагается, что появятся семь новых регионов размещения АЭС.