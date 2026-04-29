Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,913-0,61%RGSS0,192-1,74%OKEY38,96+1,43%IMOEX2 639,18-2,13%RTSI1 110,31-2,37%RGBI119,47+0,13%RGBITR779,02+0,16%
Бизнес

Лихачев: «Росатом» введет энергоблок № 1 Курской АЭС-2 в эксплуатацию 1 мая

Ведомости

Госкорпорация «Росатом» планирует ввести энергоблок № 1 Курской АЭС-2 в промышленную эксплуатацию 1 мая, сообщил генеральный директор компании Алексей Лихачев, передает ТАСС.

21 апреля в «Росэнергоатом» сообщил, что специалисты Курской АЭС-2 и АО «Атомтехэнерго» завершили все пусконаладочные работы на энергоблоке № 1, его ожидают финальные проверки. 27 апреля Ростехнадзор подтвердил готовность энергоблока к эксплуатации.

Курская АЭС-2 – это первая и единственная атомная станция, где сооружаются энергоблоки с новым типом реактора ВВЭР-ТОИ. Всего на объекте планируется возвести четыре энергоблока, каждый из них рассчитан на 60 лет службы. 

По генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 г., утвержденной кабмином в конце 2024 г., «Росатом» должен построить 38 новых энергоблоков общей мощностью почти 30 ГВт. Предполагается, что появятся семь новых регионов размещения АЭС.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте