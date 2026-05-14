Эксперт ЦМАКП заявил об ухудшении положения компаний в 2025 году

Состояние большинства компаний реального сектора экономики по итогам 2025 г. существенно ухудшилось. Об этом «Ведомостям» сказал руководитель профильного направления в Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников.

По его оценке, бизнесу приходится одновременно адаптироваться к усиливающимся санкционным ограничениям и дефициту кадров. Дополнительным негативным фактором он называет сверхжесткую и длительную по времени денежно-кредитную политику Банка России. По словам Сальникова, это усложнило привлечение заемных средств, повысило издержки компаний и снизило доходность на фоне укрепления рубля. В условиях, когда основным источником инвестиций остаются собственные средства предприятий, это привело к «инвестиционному провалу».

Процесс снижения ключевой ставки, запущенный регулятором, остается слишком медленным, считает аналитик Института комплексных стратегических исследований Наталья Чуркина. Сохранение высоких процентных ставок, как отмечается, может ускорить инвестиционный спад. При этом, согласно опросам самого Банка России, инвестиционная активность компаний в I квартале 2026 г. снизилась до минимальных значений за последние 10 лет, если не учитывать период II квартала 2020 г.

В интервью «Ведомостям» Шохин заявил, что на фоне охлаждения экономики многие компании замораживают инвестиции, при этом крупный бизнес старается завершить начатые проекты. Он сообщил, что при обсуждениях с правительством и Банком России в РСПП предупреждали о том, что важно не пропустить «точку перегиба», когда плановое охлаждение экономики может стать неуправляемым и «придется уже не охлаждать, а разогревать ее».

