На семи заправках в Севастополе возобновили продажу бензина без ограничений

С 22 мая продажу бензина на автозаправочных станциях Севастополя ограничили до 20 л в одни руки. В Крыму с 31 мая ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. 7 июня Развожаев сообщил, что власти города смягчили ограничения на продажу топлива. С 7 июня АИ-92 вновь можно приобрести в свободной продаже на ряде автозаправочных станций АТАН.