На семи заправках в Севастополе возобновили продажу бензина без ограничений
В Севастополе на семи АЗС сети АТАН начнется свободная продажа топлива. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«С 10:00 мск на семи заправках АТАН в свободной продаже топливо марок АИ-92 и АИ-95 Ultra и ДТ Ultra, АИ-100», – написал он в Telegram-канале.
На заправках сети ТЭС топливо отпускается исключительно по QR-кодам и только в бак автомобиля. Заправка канистр не разрешена.
С 22 мая продажу бензина на автозаправочных станциях Севастополя ограничили до 20 л в одни руки. В Крыму с 31 мая ввели ограничения на продажу бензина АИ-95 и АИ-92. 7 июня Развожаев сообщил, что власти города смягчили ограничения на продажу топлива. С 7 июня АИ-92 вновь можно приобрести в свободной продаже на ряде автозаправочных станций АТАН.
С 13 июня в Крыму сети АЗС АТАН и ТЭС установят фиксированные цены на бензин и дизельное топливо.