Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SBER298,01-0,32%CNY Бирж.11,202-0,74%IMOEX2 220,77+1,39%RTSI915,67+1,02%RGBI112,5+1,22%RGBITR750,78+1,23%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Глава Забайкалья Осипов предложил создать сеть малых НПЗ

Ведомости

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в условиях украинских атак.

«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – отметил Путин и поддержал инициативу.

В ходе совещания вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в России был введен запрет на экспорт дизельного топлива. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок.

6 июля украинские беспилотники впервые достигли Омской области и атаковали нефтеперерабатывающий завод. По его данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.

18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что нескольким вражеским дронам удалось достичь столичного НПЗ. 16 июня после попадания дрона на территории завода произошел пожар, возгорание оперативно ликвидировали.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её