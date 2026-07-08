Глава Забайкалья Осипов предложил создать сеть малых НПЗ
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов на совещании правительства с президентом РФ Владимиром Путиным предложил создать сеть малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) в условиях украинских атак.
«Чем шире сеть, тем сложнее нанести ей ущерб», – отметил Путин и поддержал инициативу.
В ходе совещания вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что в России был введен запрет на экспорт дизельного топлива. По его словам, это позволит увеличить поставки на внутренний рынок.
6 июля украинские беспилотники впервые достигли Омской области и атаковали нефтеперерабатывающий завод. По его данным, в результате происшествия погибших и пострадавших нет.
18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что нескольким вражеским дронам удалось достичь столичного НПЗ. 16 июня после попадания дрона на территории завода произошел пожар, возгорание оперативно ликвидировали.