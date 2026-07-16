Аксенов: решение о федсубсидии на бензин для Крыма примут к 20 июля
Федеральные органы власти завершают проработку поручения президента России Владимира Путина о предоставлении Крыму субсидии на закупку топлива. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.
По его словам, власти рассчитывают, что окончательное решение по этому вопросу будет принято к 20 июля.
13 июля Путин на форуме Народного фронта «Все для Победы!» рассказал, что власти разрабатывают систему снабжения Крыма топливом, до которой украинским силам будет сложно добраться.
С конца мая полуостров столкнулся с топливным кризисом, возникшим из-за перебоев с поставками ресурса. Он образовался из-за регулярных атак ВСУ. Бензин отпускали в ограниченном режиме, на АЗС скапливались очереди. 21 июня на крымских автозаправочных станциях был прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Власти начали смягчать ограничения с 7 июня, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».
8 июля Аксенов заявил, что ситуация с обеспечением региона топливом и электроэнергией остается сложной. По его словам, часть принимаемых решений не может быть озвучена публично. Аксенов отметил, что власти сосредоточены на прямом взаимодействии с жителями и оказании адресной помощи. 11 июля министерство топлива и энергетики республики сообщило, что в Крыму началась свободная продажа топлива на 99 заправках.