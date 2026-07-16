Аксенов: решение о федсубсидии на бензин для Крыма примут к 20 июля

С конца мая полуостров столкнулся с топливным кризисом, возникшим из-за перебоев с поставками ресурса. Он образовался из-за регулярных атак ВСУ. Бензин отпускали в ограниченном режиме, на АЗС скапливались очереди. 21 июня на крымских автозаправочных станциях был прекращен отпуск топлива как за наличный и безналичный расчет, так и по талонам для физических и юридических лиц. Власти начали смягчать ограничения с 7 июня, разрешив свободную продажу бензина АИ-92 на части АЗС сети «Атан».