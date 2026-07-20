Экспорт пшеницы в июле может оказаться минимальным с 2017 года

17 июля министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что с начала 2026 г. в России собрано более 21 млн т зерновых. 19 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин заявил, что экспорт российской продукции АПК по итогам первого полугодия вырос на 26% в годовом выражении и превысил $20 млрд. По его словам, поставки зерновых и зернобобовых культур увеличились на 43%.