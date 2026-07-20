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Экспорт пшеницы в июле может оказаться минимальным с 2017 года

Ведомости

Экспорт пшеницы из России в июле 2026 г. может составить 1,5 млн т. Такой прогноз приводит аналитическая компания «Совэкон», передает «Интерфакс».

«Если прогноз реализуется, это будет минимальный июльский объем с 2017 г., когда Россия вывезла 1,4 млн т пшеницы», – отметили в компании.

При этом в июле 2025 г. экспорт составил 2,1 млн т, а средний показатель за последние пять лет – 3,1 млн т.

По оценке аналитиков, основными причинами снижения стали ограничения судоходства через Керченский пролив, а также слабый спрос со стороны Египта и Турции.

17 июля министр сельского хозяйства Оксана Лут сообщила, что с начала 2026 г. в России собрано более 21 млн т зерновых. 19 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин заявил, что экспорт российской продукции АПК по итогам первого полугодия вырос на 26% в годовом выражении и превысил $20 млрд. По его словам, поставки зерновых и зернобобовых культур увеличились на 43%.

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