Мишустин: аграрии смогут получить до 265 млн рублей на реализацию проектов

Мишустин: аграрии смогут получить до 265 млн рублей на реализацию проектовПравительство расширило меры поддержки в госпрограмме развития села
Аграрии смогут получить до 265 млн руб. на реализацию проектов по акселерации молочной фермы в рамках нового гранта для небольших хозяйств, занимающихся производством молока. Об этом заявил председатель правительства Михаил Мишустин.
По его словам, средства планируется направить на увеличение поголовья дойного стада, приобретение техники и оборудования, а также развитие кормовой базы. Кроме того, для сельхозпроизводителей из приграничных регионов предусмотрены специальные условия поддержки. Они смогут получать государственное финансирование на развитие молочного производства, что позволит снизить собственные затраты и сохранить устойчивость хозяйств в сложных условиях.
Изменения также затронули порядок использования грантов. Для аграриев, участвующих в специальной военной операции, срок реализации поддержанных проектов можно будет продлить на 12 месяцев. Мера распространяется в том числе на получателей грантов на открытие малых сельских пекарен, развитие фермерских хозяйств, агротуризм и проекты по развитию молочных ферм.
Отдельные корректировки внесены в правила селекции в сфере племенного животноводства. В правительстве рассчитывают, что обновленные механизмы поддержки помогут повысить эффективность агропромышленного комплекса и увеличить объемы сельскохозяйственного производства.
Мишустин отметил, что предложенные изменения будут способствовать повышению эффективности в агропромышленном комплексе, наращиванию объемов производства в сельском хозяйстве.
21 июля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила «Вестям», что Россия экспортировала 45 млн т минеральных удобрений по итогам 2025 г., что стало рекордным показателем. По словам Лут, основные сложности в процессе производства связаны с безопасностью, но эти проблемы можно решить. Она отметила, что производители минеральных удобрений ставят цели по наращиванию объемов. Кроме того, министр обратила внимание на увеличение спроса на удобрения в мире.
17 июля Лут сказала, что с начала 2026 г. в России собрано более 21 млн т зерновых. 19 июля руководитель федерального центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин заявил, что экспорт российской продукции АПК по итогам первого полугодия вырос на 26% в годовом выражении и превысил $20 млрд. По его словам, поставки зерновых и зернобобовых культур увеличились на 43%.