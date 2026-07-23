Мишустин: аграрии смогут получить до 265 млн рублей на реализацию проектов

21 июля министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила «Вестям», что Россия экспортировала 45 млн т минеральных удобрений по итогам 2025 г., что стало рекордным показателем. По словам Лут, основные сложности в процессе производства связаны с безопасностью, но эти проблемы можно решить. Она отметила, что производители минеральных удобрений ставят цели по наращиванию объемов. Кроме того, министр обратила внимание на увеличение спроса на удобрения в мире.