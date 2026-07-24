В Крыму снизили арендную плату за госимущество для бизнеса

21 июля Аксенов сообщал, что Крым дополнительно получит 5 млрд руб. из федерального бюджета на выплаты жителям, которые оставались без электричества более двух суток. По его словам, все жители, подпадающие под эту категорию и подавшие соответствующие заявления, в ближайшее время получат единовременную выплату в размере 15 000 руб.