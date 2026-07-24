В Крыму снизили арендную плату за госимущество для бизнеса
Власти Крыма снизили арендную плату за использование государственного имущества для предпринимателей на 75% и 50% в зависимости от вида экономической деятельности. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, перечень видов деятельности, для которых предусмотрено снижение арендной платы на 75%, расширен. В него вошли выращивание сельскохозяйственных культур и рассады, животноводство, смешанное сельское хозяйство, деятельность в сфере растениеводства и послеуборочной обработки продукции, производство пищевых продуктов и напитков, а также гостиничный бизнес, деятельность санаторно-курортных организаций, организаций отдыха и оздоровления детей и кинотеатры.
Для этих категорий арендаторов мера поддержки будет действовать с 1 июля по 31 октября. Для остальных видов экономической деятельности, не вошедших в перечень, арендная плата снижена на 50% с 1 июля по 30 сентября.
Как отметил Аксенов, обязательным условием получения льготы является наличие соответствующего вида деятельности в качестве основного по состоянию на 1 июня. Освобождение от части арендной платы будет предоставляться автоматически, без подачи заявлений и заключения дополнительных соглашений к действующим договорам аренды.
Глава Крыма также рекомендовал органам местного самоуправления принять аналогичные меры поддержки для предпринимателей, арендующих муниципальное имущество.
21 июля Аксенов сообщал, что Крым дополнительно получит 5 млрд руб. из федерального бюджета на выплаты жителям, которые оставались без электричества более двух суток. По его словам, все жители, подпадающие под эту категорию и подавшие соответствующие заявления, в ближайшее время получат единовременную выплату в размере 15 000 руб.
Режим чрезвычайной ситуации регионального характера действует в Крыму и Севастополе с конца июня. Власти поясняли, что его введение позволит предпринимателям заявлять о форс-мажоре, а жителям – получать компенсации за бытовую технику, вышедшую из строя из-за перебоев с электроснабжением.