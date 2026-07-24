Птицефабрика в Ленобласти работает в обычном режиме после атаки

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке украинских БПЛА. При попадании дрона на территорию птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района обрушились конструкции одного из складов. Пострадавших нет.