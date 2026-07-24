Птицефабрика в Ленобласти работает в обычном режиме после атаки
Птицефабрика «Северная» продолжает работу в обычном режиме после атаки украинских беспилотников, на предприятии идет разбор поврежденных конструкций. Об сообщили «Ведомостям» в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.
Птицефабрика отрабатывает последствия происшествия при поддержке администрации Ленобласти, добавили власти. В комитете также отметили, что все системы жизнеобеспечения предприятия функционируют, позже специалисты установят ущерб от украинских ударов.
В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке украинских БПЛА. При попадании дрона на территорию птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района обрушились конструкции одного из складов. Пострадавших нет.
В Тверской области в результате ночных ударов загорелось здание логистического центра. По словам врио губернатора региона Виталия Королева, никто не пострадал. Специалисты работали над дальнейшим обеспечением безопасности объекта. Пожарные ликвидировали возгорание.