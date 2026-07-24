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Птицефабрика в Ленобласти работает в обычном режиме после атаки

Ведомости

Птицефабрика «Северная» продолжает работу в обычном режиме после атаки украинских беспилотников, на предприятии идет разбор поврежденных конструкций. Об сообщили «Ведомостям» в комитете по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области.

Птицефабрика отрабатывает последствия происшествия при поддержке администрации Ленобласти, добавили власти. В комитете также отметили, что все системы жизнеобеспечения предприятия функционируют, позже специалисты установят ущерб от украинских ударов.

В ночь на 24 июля Санкт-Петербург и Ленобласть подверглись массированной атаке украинских БПЛА. При попадании дрона на территорию птицефабрики «Северная» в поселке Синявино Кировского района обрушились конструкции одного из складов. Пострадавших нет.

В Тверской области в результате ночных ударов загорелось здание логистического центра. По словам врио губернатора региона Виталия Королева, никто не пострадал. Специалисты работали над дальнейшим обеспечением безопасности объекта. Пожарные ликвидировали возгорание.

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