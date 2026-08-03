RWB разъяснила правила использования телефонов на объектах Wildberries

Число пострадавших в результате атаки беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех человек. Губернатор региона Александр Авдеев ранее сообщал о локализации пожара на складе WB на площади 100 000 кв. м. Всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет Ми-8 МЧС России. СК России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу. В РВБ сказали, что часть товаров удалось сохранить в ходе локализации пожара.