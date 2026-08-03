RWB разъяснила правила использования телефонов на объектах Wildberries
Порядок проноса мобильных устройств на логистические объекты Wildberries не менялся. Об этом ТАСС сообщили в объединенной компании Wildberries и Russ (РВБ).
В компании уточнили, что действующие требования безопасности предусматривают возможность использования только мобильных телефонов, не оснащенных камерами.
В РВБ отметили, что такие правила относятся к дополнительным мерам защиты на территории логистических комплексов. Они направлены на предотвращение несанкционированной фото- и видеосъемки внутри объектов компании.
Ранее в СМИ сообщали о введении запрета для сотрудников логистических объектов Wildberries на использование смартфонов на рабочем месте и возможности проноса только кнопочных телефонов.
Число пострадавших в результате атаки беспилотника на складской комплекс Wildberries в Собинском округе Владимирской области увеличилось до четырех человек. Губернатор региона Александр Авдеев ранее сообщал о локализации пожара на складе WB на площади 100 000 кв. м. Всего для тушения огня привлечено 203 пожарных, 67 единиц техники, сверх того вертолет Ми-8 МЧС России. СК России возбудил уголовное дело по факту удара БПЛА по складу. В РВБ сказали, что часть товаров удалось сохранить в ходе локализации пожара.