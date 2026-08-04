Путин подписал закон об отслеживании цен на продукты на всех этапах

Правительство получит право утверждать перечень госорганов, имеющих доступ к налоговой информации о продовольственных торговцах и смежных услугах. Объектом наблюдения станут товары и услуги, которые Росстат использует для подсчета инфляции. Запрашиваться будут данные о выручке, затратах и прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений.