Путин подписал закон об отслеживании цен на продукты на всех этапах
Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за ценами на продукты по всей схеме движения товара. Документ опубликован на портале правовых актов.
Правительство получит право утверждать перечень госорганов, имеющих доступ к налоговой информации о продовольственных торговцах и смежных услугах. Объектом наблюдения станут товары и услуги, которые Росстат использует для подсчета инфляции. Запрашиваться будут данные о выручке, затратах и прибыли из налоговых деклараций, бухучета и аудиторских заключений.
Эти сведения используют для ценового анализа, публиковать их нельзя, кроме случаев, предусмотренных по Налоговому кодексу России. Перечень подконтрольных продуктов установит кабмин. Закон вступит в силу с 1 января 2027 г.
Ранее, 26 июля, глава государства подписал закон о комплексной поддержке развития технологий искусственного интеллекта (ИИ) в России. Документ устанавливает правовые рамки для разработки, внедрения и использования фундаментальных моделей ИИ, а также закрепляет базовые понятия и ключевые принципы работы с такими технологиями.