Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в четыре раза

10 июля в «Агроэкспорте» сообщили, что экспорт российского пива в первом полугодии 2026 г. продемонстрировал лучшую динамику с 2024 г. За рубеж было поставлено более 68 500 т продукции на сумму около $40 млн. В денежном выражении экспорт пива за первое полугодие вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Крупнейшим покупателем российского пива за отчетный период стала Белоруссия, куда было поставлено продукции более чем на $13 млн. В число основных импортеров также вошли Казахстан (свыше $9,5 млн), Узбекистан (более $3 млн), Китай (более $2,7 млн) и Киргизия (около $2 млн).