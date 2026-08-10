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Экспорт российского пива в Узбекистан вырос более чем в четыре раза

Ведомости

Поставки российского пива в Узбекистан в первом полугодии 2026 г. увеличились в 4,3 раза. Об этом сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза России «Агроэкспорт».

По данным центра, за январь – июнь 2026 г. экспорт российского пива в Узбекистан превысил 4000 т, а его стоимость составила более $3 млн. Для сравнения: за аналогичный 2025 г. поставки составляли чуть более 1000 т на сумму около $700 000.

В «Агроэкспорте» отметили, что уже по итогам первых шести месяцев 2026 г. Россия поставила в Узбекистан больше пива, чем за весь предыдущий год. Основной объем экспорта обеспечивают предприятия Самарской, Московской и Тульской областей.

Россия почти на четверть увеличила экспорт продукции АПК с начала года

Экономика

10 июля в «Агроэкспорте» сообщили, что экспорт российского пива в первом полугодии 2026 г. продемонстрировал лучшую динамику с 2024 г. За рубеж было поставлено более 68 500 т продукции на сумму около $40 млн. В денежном выражении экспорт пива за первое полугодие вырос на 4% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Крупнейшим покупателем российского пива за отчетный период стала Белоруссия, куда было поставлено продукции более чем на $13 млн. В число основных импортеров также вошли Казахстан (свыше $9,5 млн), Узбекистан (более $3 млн), Китай (более $2,7 млн) и Киргизия (около $2 млн).

3 июля «Агроэкспорт» также сообщал, что Россия в январе – мае увеличила выручку от экспорта пищевых яиц и яичных продуктов на 19% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до $12 млн. За пять месяцев за рубеж было поставлено 7600 т продукции.

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