Приложение Wildberries вернулось в App Store в США

Накануне из магазина App Store было удалено приложение «Яндекс Пэй». В компании подчеркнули, что это не влияет на сохранность средств пользователей, и рекомендовали не удалять уже установленную версию приложения. Другие сервисы «Яндекса» остаются доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется уведомление о том, что страница не найдена.