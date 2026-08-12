Приложение Wildberries вернулось в App Store в США
Мобильное приложение Wildberries вновь доступно для установки и обновления в американском App Store. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале российской компании.
Ранее сообщалось, что приложение Wildberries перестало быть доступным для скачивания в американском App Store. При открытии страницы Wildberries в App Store само приложение не отображалось в каталоге. Но та версия, которая была установлена раньше, продолжала работать на устройствах пользователей без сбоев.
В объединенной компании Wildberries и Rus сообщили, что доступ к приложению для его скачивания и обновления в американском сегменте App Store будет восстановлен. Представители РВБ также добавили, что работа сервиса в других странах продолжается в обычном режиме.
12 августа приложение Ozon-банка перестало отображаться в магазине Google Play. При попытке перейти по ранее сохраненной ссылке открывается страница с уведомлением о том, что запрашиваемый контент не найден. Через поисковую строку магазина обнаружить приложение также не удается – оно не находится ни по основным, ни по альтернативным ключевым словам.
Накануне из магазина App Store было удалено приложение «Яндекс Пэй». В компании подчеркнули, что это не влияет на сохранность средств пользователей, и рекомендовали не удалять уже установленную версию приложения. Другие сервисы «Яндекса» остаются доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс Пэй» через браузер появляется уведомление о том, что страница не найдена.