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Wildberries исчез из американского App Store

Ксения Наумчик

Приложение Wildberries стало недоступно для скачивания в американском сегменте App Store, обратил внимание корреспондент «Ведомостей».

При попытке открыть страницу Wildberries в App Store приложение не отображается. При этом ранее установленная версия продолжает функционировать на устройствах пользователей.

В объединенной компании Wildberries и Rus заявили, что приложение в App Store в США будет снова доступно для скачивания и обновления в ближайшее время. В РВБ уточнили, что в других странах сервис работает в штатном режиме.

При этом конкуренты маркетплейса Ozon и «Яндекс Маркет» остаются доступными для скачивания в американском App Store.

Что может грозить Apple за изгнание отечественных приложений

Технологии

12 августа приложение Ozon банка стало недоступно в магазине Google Play. При переходе по прежней ссылке на страницу сервиса появляется сообщение о том, что страница не найдена. Приложение также не удается обнаружить через поиск в магазине по различным ключевым словам. Кроме того, с сайта Ozon-банка исчезла прямая ссылка на загрузку программы из Google Play. При этом версия приложения для устройств Apple по-прежнему остается доступной в App Store. Представитель Ozon-банка уточнил «Ведомостям», что все скачанные ранее приложения работают как и прежде.

Накануне приложение «Яндекс Пэй» также удалили из магазина App Store. В сервисе подчеркнули, что удаление приложения с площадки не повлияло на сохранность средств. Пользователям рекомендовали не удалять уже установленное приложение. При этом другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс Пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.

25 июня Apple удалила из App Store приложения VK, включая мессенджер, видео и музыку.

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