Wildberries исчез из американского App Store

12 августа приложение Ozon банка стало недоступно в магазине Google Play. При переходе по прежней ссылке на страницу сервиса появляется сообщение о том, что страница не найдена. Приложение также не удается обнаружить через поиск в магазине по различным ключевым словам. Кроме того, с сайта Ozon-банка исчезла прямая ссылка на загрузку программы из Google Play. При этом версия приложения для устройств Apple по-прежнему остается доступной в App Store. Представитель Ozon-банка уточнил «Ведомостям», что все скачанные ранее приложения работают как и прежде.