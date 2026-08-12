Wildberries исчез из американского App Store
Приложение Wildberries стало недоступно для скачивания в американском сегменте App Store, обратил внимание корреспондент «Ведомостей».
При попытке открыть страницу Wildberries в App Store приложение не отображается. При этом ранее установленная версия продолжает функционировать на устройствах пользователей.
В объединенной компании Wildberries и Rus заявили, что приложение в App Store в США будет снова доступно для скачивания и обновления в ближайшее время. В РВБ уточнили, что в других странах сервис работает в штатном режиме.
12 августа приложение Ozon банка стало недоступно в магазине Google Play. При переходе по прежней ссылке на страницу сервиса появляется сообщение о том, что страница не найдена. Приложение также не удается обнаружить через поиск в магазине по различным ключевым словам. Кроме того, с сайта Ozon-банка исчезла прямая ссылка на загрузку программы из Google Play. При этом версия приложения для устройств Apple по-прежнему остается доступной в App Store. Представитель Ozon-банка уточнил «Ведомостям», что все скачанные ранее приложения работают как и прежде.
Накануне приложение «Яндекс Пэй» также удалили из магазина App Store. В сервисе подчеркнули, что удаление приложения с площадки не повлияло на сохранность средств. Пользователям рекомендовали не удалять уже установленное приложение. При этом другие сервисы «Яндекса» продолжают оставаться доступными в App Store. При попытке открыть страницу «Яндекс Пэй» через браузер отображается уведомление о том, что запрашиваемая страница не найдена.