ЦБ предложил страховщикам снизить тарифы для такси
Банк России рекомендовал пересмотреть в сторону снижения нижнюю границу тарифного коридора по обязательному страхованию ответственности перевозчиков легковых такси. Об этом говорится в отчете регулятора.
Как отмечается в документе, годовая страховая премия на одно такси сейчас составляет в среднем до 596 500 руб. Это примерно в 20 раз выше максимального показателя среди остальных сегментов перевозчиков: для воздушного транспорта он составляет 30 700 руб. В ЦБ считают, что действующие параметры требуют корректировки.
Рекомендация основана на анализе статистики за период с сентября 2024 г. по декабрь 2025 г. Регулятор рассчитывает, что изменение нижней границы тарифного коридора позволит страховым компаниям точнее оценивать индивидуальные риски клиентов. В частности, это должно создать условия для более выгодных предложений для водителей, которые не попадали в аварии.
Полис ОСГОП (обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров) стал обязательным для такси с 1 сентября 2024 г., а объем сегмента по итогам 2025 г. составил 2,7 млрд руб.
21 апреля первый зампредседателя Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев потребовал согласовать законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО с автомобилистами. Якушев пояснил, что повышение лимита с 500 000 до 2 млн руб. при ДТП «очень нужная инициатива», но это может переложить значительную финансовую нагрузку на страхователей.
20 апреля правительство одобрило законопроект об увеличении максимальной компенсационной выплаты по ОСАГО. Инициативой предлагается выровнять таким образом выплаты по ОСАГО и по полису ОСГОП. В кабмине при этом отмечали, что рост лимита может повлечь увеличение страховой премии по ОСАГО в среднем на 8%.