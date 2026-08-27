ЦБ предложил страховщикам снизить тарифы для такси

Рекомендация основана на анализе статистики за период с сентября 2024 г. по декабрь 2025 г. Регулятор рассчитывает, что изменение нижней границы тарифного коридора позволит страховым компаниям точнее оценивать индивидуальные риски клиентов. В частности, это должно создать условия для более выгодных предложений для водителей, которые не попадали в аварии.