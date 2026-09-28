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Лихачев: зарубежные АЭС «Росатома» приносят до двух рублей на рубль вложений

Анна Виноградова
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Каждый рубль, вложенный в зарубежные проекты «Росатома», приносит российской экономике до двух рублей отдачи, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев журналисту ИС «Вести». По его словам, эффект возникает как при строительстве атомных электростанций, так и во время их последующей эксплуатации.

На этапе сооружения зарубежной АЭС на 1 руб. инвестиций приходится до 1,5 руб. отдачи в российской экономике, а после ввода станции в эксплуатацию – до 2 руб., уточнил Лихачев. В 2026 г. «Росатом» рассчитывает запустить четыре атомных энергоблока за рубежом.

Владимир Путин отметил вклад «Росатома» в укрепление технологического суверенитета России. В поздравлении работникам и ветеранам атомной промышленности президент заявил, что госкорпорация использует научный и технологический потенциал отрасли для развития экономики и энергетики, а также внедряет решения в медицине, космической сфере и арктических программах.

20 августа Лихачев сообщил, что госкорпорация готовится к запуску энергоблоков, построенных по российским проектам в Турции, Бангладеш и Китае. «Росатом» одновременно строит АЭС в Египте, Венгрии, Иране и Индии, а новые проекты развивает в Узбекистане и Казахстане. Тогда же Путин говорил, что экспортный портфель корпорации включает 28 энергоблоков, а переговоры ведутся с 15 странами примерно по 50 новым атомным проектам.

29 июня Лихачев рассказал о планах осенью начать загрузку топлива и физический пуск первого энергоблока АЭС «Аккую» в Турции. Станция состоит из четырех блоков с реакторами ВВЭР-1200. 28 апреля на первом энергоблоке АЭС «Руппур» в Бангладеш началась загрузка ядерного топлива. Стоимость проекта из двух энергоблоков общей мощностью 2400 МВт оценивается в $13 млрд.

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