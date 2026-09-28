Лихачев: зарубежные АЭС «Росатома» приносят до двух рублей на рубль вложений

20 августа Лихачев сообщил, что госкорпорация готовится к запуску энергоблоков, построенных по российским проектам в Турции, Бангладеш и Китае. «Росатом» одновременно строит АЭС в Египте, Венгрии, Иране и Индии, а новые проекты развивает в Узбекистане и Казахстане. Тогда же Путин говорил, что экспортный портфель корпорации включает 28 энергоблоков, а переговоры ведутся с 15 странами примерно по 50 новым атомным проектам.