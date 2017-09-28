Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Доучились до кризиса
Всемирный банк заявил о глобальном кризисе школьного образования
До четверти школьников в России не получают базовых знаний и навыков
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
-
-
Дорогой подписчик!
Эта красная иконка означает, что вы можете открыть платную статью для друзей. Просто поделитесь ей в любой социальной сети — и тогда даже неподписчики смогут прочесть статью целиком.
Школа может научить не тому, что нужно
Максим Стулов / Ведомости
Школьное образование во всем мире переживает кризис, говорится в докладе Всемирного банка «Потенциал системы образования: как научиться его реализовать». Дети стали проводить в школе больше времени – в развивающихся странах среднее время обучения с 1950 по 2010 г. выросло с 2 лет до 7,2 года. Но многие так и не овладевают элементарными навыками: не могут правильно посчитать сдачу в магазине или прочесть рекомендации лечащего врача. И это при том, что жителям стран с более слабой экономикой, чтобы преуспеть в жизни, нужно значительно больше знаний и навыков, чем населению развитых экономик. Часто дети находятся в школе, но не учатся, говорится в докладе.
Полная версия доступна только подписчикам
Подписка на «Ведомости» — это:
- Доступ ко всем материалам, как сегодняшним, так и к архиву: новостям, интервью, статьям, расследованиям, аналитике
- Возможность читать нас с любых устройств (компьютер, планшет, смартфон)
- Всегда свежий номер в разделе «Газета»
- Ежедневный e-mail с анонсами важных материалов
- Участие в обсуждении материалов на сайте
Подарки для годовых подписчиков
- {{gift}}