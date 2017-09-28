Всемирный банк заявил о глобальном кризисе школьного образования

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Школа может научить не тому, что нужно Максим Стулов / Ведомости

Школьное образование во всем мире переживает кризис, говорится в докладе Всемирного банка «Потенциал системы образования: как научиться его реализовать». Дети стали проводить в школе больше времени – в развивающихся странах среднее время обучения с 1950 по 2010 г. выросло с 2 лет до 7,2 года. Но многие так и не овладевают элементарными навыками: не могут правильно посчитать сдачу в магазине или прочесть рекомендации лечащего врача. И это при том, что жителям стран с более слабой экономикой, чтобы преуспеть в жизни, нужно значительно больше знаний и навыков, чем населению развитых экономик. Часто дети находятся в школе, но не учатся, говорится в докладе.