Налоги и сборы
Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Налоги в обмен на знания

Чиновники хотят заставить компании инвестировать в образование

За это бизнес сможет платить меньше налогов

Бизнес должен сам вкладывать в образовательную инфраструктуру и подготовку кадров для себя, считают чиновники. Чтобы стимулировать эти инвестиции, Минэкономразвития предлагает дать предприятиям налоговые вычеты по их вложениям в материальные и учебно-лабораторные базы вузов, техникумов и колледжей, а также в их эндаументы. Вычет, однако, не должен превышать 1,5% выручки (проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на regulation.gov.ru).

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Комментарии  ()
Лукоп
08:37 28.09.2017
Как бы потом не пришлось бизнес "инвестировать" из бюджета!
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