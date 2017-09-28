Чиновники хотят заставить компании инвестировать в образование

Статья опубликована в № 4417 от 28.09.2017 под заголовком: Налоги в обмен на знания

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Чиновники хотят модернизировать образование на деньги бизнеса, предоставив ему налоговые льготы. Сам же бюджет сможет сократить тогда прямые расходы на образование Максим Стулов / Ведомости

Бизнес должен сам вкладывать в образовательную инфраструктуру и подготовку кадров для себя, считают чиновники. Чтобы стимулировать эти инвестиции, Минэкономразвития предлагает дать предприятиям налоговые вычеты по их вложениям в материальные и учебно-лабораторные базы вузов, техникумов и колледжей, а также в их эндаументы. Вычет, однако, не должен превышать 1,5% выручки (проект поправок в Налоговый кодекс опубликован на regulation.gov.ru).