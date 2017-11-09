Статья опубликована в № 4446 от 09.11.2017 под заголовком: Регионам предложено рискнуть дотациями
Правительство предлагает регионам раздавать щедрые инвестиционные льготы
Но если льгота не окупится, то региону могут обрезать федеральную помощь
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Льгота касается инвестиций в покупку оборудования, модернизацию, реконструкцию производства – они будут напрямую уменьшать налог на прибыль
М. Стулов / Ведомости
Госдума одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий бизнесу фактически полное обнуление налога на прибыль взамен на модернизацию производства. Льгота касается инвестиций в покупку оборудования, модернизацию, реконструкцию производства – они будут напрямую уменьшать налог на прибыль. До 90% затрат по решению региональных властей можно будет вычесть из региональной части налога (17 п. п. из 20% до 2019 г., с 2020 г. – 18 п. п.), 10% – из федеральной. Если вычет окажется больше налога, можно перенести неиспользованную часть льгот на следующие годы. Кроме максимального вычета регионы также смогут установить и другие ограничения – категории оборудования и компаний, которые могут воспользоваться льготой.
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