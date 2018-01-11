Железная дорога до Пекина начнется не от Москвы

Статья опубликована в № 4484 от 11.01.2018 под заголовком: Скорость начнется с Урала

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Валовой региональный продукт Урала вырастет в 6–7 раз за счет высокоскоростной магистрали, считают эксперты Максим Стулов / Ведомости

Первую в России высокоскоростную железнодорожную магистраль (ВСМ) от Москвы до Казани анонсировал президент Путин на Петербургском экономическом форуме в 2013 г. Прошлой осенью РЖД не удалось договориться с правительством о бюджетных инвестициях в строительство ВСМ, и появилось решение строить дорогу Москва – Казань частями, а начать с участка до Владимира.

Но «Уральская скоростная магистраль», хозяйственное партнерство, в котором участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа «РВМ капитал» и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей подали в правительство заявку – частную концессионную инициативу. Они предлагают первым построить участок ВСМ от Екатеринбурга до Челябинска.

В декабре 2017 г. этот участок включен в транспортную стратегию России до 2030 г. Это часть программы развития РЖД и часть ВСМ Москва – Пекин, говорит представитель РЖД: компания содействует проекту, идет работа над технико-экономическим обоснованием, организационно-правовой формой и финансированием.

Этот проект должен был стать продолжением ВСМ Москва – Казань, но пока конкурирует с ней, рассказывает региональный чиновник: обкатать технологии высокоскоростных магистралей нужно на пилотном участке, правительству придется выбирать.

Заявка на ВСМ Москва – Казань в правительство пока не поступила, а участок до Владимира, о котором шла речь осенью, выходит дороже участка Екатеринбург – Челябинск. Первый обойдется в 459,5 млрд руб., говорил осенью человек, близкий к РЖД, а ВСМ Екатеринбург – Челябинск оценена в заявке в 360 млрд руб. Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит, другую хотят получить как капитальный грант из бюджета, знают два участника совещаний по проекту, человек, близкий к проектной компании, и региональный чиновник. Правительство обсуждает разные варианты, в том числе и капитальный грант, знают два участника обсуждений.

Список участников партнерства не окончательный, идут переговоры, говорит представитель ЧТПЗ. В проект готовы инвестировать крупные отечественные промышленные холдинги, знает представитель «РВМ капитала». От Екатеринбурга до Челябинска 220 км, по ВСМ – 1 час 10 минут, сейчас на это уходит 3,5 часа, автобусом – 5 часов.

В ЧТПЗ и «РВМ капитале» размер инвестиций не комментируют. Правительство прорабатывает предложение, затем оно будет направлено федеральным органам исполнительной власти, сообщил представитель вице-премьера Аркадия Дворковича. Вопрос находится в стадии проработки, сказал представитель Минэкономразвития.

Минтранс поддерживает строительство ВСМ, в том числе на участке Екатеринбург – Челябинск. Ветка позволит фактически объединить два города, это важно в первую очередь жителям региона. Но пока Минтранс официально не получал проект концессионного предложения.

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