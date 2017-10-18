Статья опубликована в № 4431 от 18.10.2017 под заголовком: Магистраль на час
Скоростная дорога до Казани может притормозить во Владимире
Высокоскоростная магистраль потребует вложений из бюджета. Затраты на ее строительство до Казани оценены в 1,3 трлн рублей
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Правительство и РЖД пока решили ограничить высокоскоростное сообщение ближней областью
Евгений Разумный / Ведомости
Участники сентябрьского совещания у зампреда правительства Аркадия Дворковича пришли к выводу, что сначала необходимо построить высокоскоростную магистраль (ВСМ) до Владимира, а по поводу остальной части ВСМ, до Казани, принять решение потом. Если дорога будет востребованной и окупаемой, говорят два человека, близких к РЖД.
Министр открытого правительства Михаил Абызов подтвердил, что такой вариант сейчас рассматривается и переговоры участников проекта продолжаются. Первоначально планируется ВСМ Москва – Владимир, подтвердил и представитель РЖД: строительство будет завершено уже к 2023 г.
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