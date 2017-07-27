Осужденные Татарстана могут поработать на строительстве железной дороги

Перспектива трудоустройства касается более 1800 осужденных к обязательным и исправительным работам Сергей Портер / Ведомости

РЖД может привлечь осужденных Татарстана к строительству высокоскоростной магистрали Москва - Казань, сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Татарстану.

Перспектива трудоустройства касается более 1800 осужденных к обязательным и исправительным работам. Сейчас они все трудоустроены, но представитель РЖД в Татарстане не исключает возможности их привлечения без изоляции от общества к строительству ВСМ на участке Москва - Казань.

По данным УФСИН, законодательство предполагает, что осужденный к исправительным работах продолжает трудиться на своем рабочем месте (если оно было раньше), но государство удерживает из его заработной платы от 5 до 20%. Кроме того, они обязаны бесплатно до четырех часов в день заниматься общественно полезным трудом. Как правило, они выполняют неквалифицированную работу – убирают и благоустраивают придомовую территорию, уточняет представитель УФСИН по Татарстану. По его словам, между организацией, где трудятся такие осужденные, и инспекцией заключается договор.

РЖД не планирует привлекать осужденных и отбывающих наказание к строительству железных дорог, в частности к реализации проекта ВСМ Москва - Казань, заметил представитель пресс-службы РЖД, поскольку осужденные могут выполнять только неквалифицированную работу.

Подобная идея выглядит утопично, считает генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Во-первых, говорит он, проект строительства ВСМ Москва - Казань находится на начальной стадии реализации и существующие параметры пока экономически неэффективны. «Чтобы принять решение о привлечении работников-осужденных, сначала монополия должна доработать модель, – говорит эксперт. – Кроме того, контроль строительных работ, скорее всего, будет вести международный партнер – китайский. Поэтому вряд ли нарушителей привлекут к серьезным работам на железнодорожной магистрали». Он также добавил, что РЖД предположительно может таким образом решить «социальные» задачи, но не вопрос экономии средств на проект.

Ввод магистрали в постоянную эксплуатацию планируется после 2020 г. Протяженность ВСМ Москва – Казань составит почти 770 км, а скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч. Время в пути от Москвы до Казани по ВСМ составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.