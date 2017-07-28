Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: От редакции: Зеки на стройках капитализма
Зеки на стройках капитализма
Почему РЖД не стоит использовать труд осужденных на строительстве ВСМ
- Павел Аптекарь,
- Мария Железнова
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Прошлое, когда труд заключенных активно применялся на стройках государственного значения, а тюремная система была важной частью советской экономики, не оставляет умы нынешних руководителей пенитенциарной системы.
Как сообщил в четверг официальный портал управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Татарстану, УФСИН и РЖД обсуждают вопрос использования труда осужденных к обязательным и исправительным работам (таких в республике сейчас более 1800 человек) на объектах ОАО «РЖД», в том числе на строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. Такие осужденные отличаются от обычных заключенных: они не находятся за решеткой, заняты, как правило, неквалифицированным трудом в системе ЖКХ.
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