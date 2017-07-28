От редакции
Статья опубликована в № 4373 от 28.07.2017 под заголовком: От редакции: Зеки на стройках капитализма

Зеки на стройках капитализма

Почему РЖД не стоит использовать труд осужденных на строительстве ВСМ

Прошлое, когда труд заключенных активно применялся на стройках государственного значения, а тюремная система была важной частью советской экономики, не оставляет умы нынешних руководителей пенитенциарной системы.

Как сообщил в четверг официальный портал управления Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Татарстану, УФСИН и РЖД обсуждают вопрос использования труда осужденных к обязательным и исправительным работам (таких в республике сейчас более 1800 человек) на объектах ОАО «РЖД», в том числе на строительстве высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва – Казань. Такие осужденные отличаются от обычных заключенных: они не находятся за решеткой, заняты, как правило, неквалифицированным трудом в системе ЖКХ.

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nevelitsa
22:57 27.07.2017
http://www.businessinsider.com/why-norways-prison-system-is-so-successful-2014-12
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