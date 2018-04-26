Саудовская Аравия хочет привлечь $10 млрд от приватизации

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Эр-Рияд рассчитывает увеличить долю частного сектора с 40% ВВП сейчас до 65% в 2030 г. Hassan Ammar / AP

Приватизационная программа правительства предусматривает привлечение к 2020 г. 35-40 млрд риалов ($9,3-10,7 млрд) путем продажи спортивных клубов, мукомольных комбинатов и водоопреснительного завода, сообщил генеральный директор Национального центра приватизации (NCP) Турки аль-Хокаил. По его словам, именно продажа завода Ras Al-Khair, входящего в Корпорацию опреснения соленой воды, должна принести в бюджет основную часть денег от приватизации.

Продажа госсобственности частным владельцам лежит в основе плана экономических реформ наследного принца Мухаммада ибн Салмана, который пытается снизить зависимость страны от нефтедолларов и смягчить консервативные устои общества. Однако предыдущие официальные прогнозы о продаже активов на $200 млрд в течение нескольких лет многие банкиры воспринимали со скептицизмом. «Скорее всего, правительство постарается привлечь и внутренние, и международные частные инвестиции, – говорит Моника Малик, главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank. – Пока что подобные инициативы претворялись в жизнь достаточно медленно, и теперь внимание будет сосредоточено на том, как быстро удастся добиться прогресса в реализации объявленного плана».