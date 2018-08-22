Налоговики напугали бизнес на 20 млрд рублей
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
Ужесточение процедуры банкротства и ответственности за долги компаний реальных бенефициаров бизнеса продолжает приносить плоды. Риск субсидиарной ответственности привел к тому, что все больше должников, вместо того чтобы идти в процедуру банкротства, стараются погасить долги до ее начала или заключить мировые соглашения, следует из данных Федеральной налоговой службы (ФНС). Так, за январь – июль 2018 г. должники самостоятельно погасили более 20 млрд руб., чтобы не входить в банкротство, рассказал «Ведомостям» представитель службы. За весь 2017 год бюджет получил более 35 млрд руб. от таких должников – существенно больше, чем за 2015–2016 гг. (8 млрд и 25,3 млрд руб. соответственно).
Еще 3 млрд руб. должники заплатили, заключив мировые соглашения с ФНС, рассказал представитель службы. Это в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2017 г. За весь 2017 год бюджет получил 4,2 млрд руб. от таких соглашений.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}