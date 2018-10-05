Костин назвал утопией полный отказ России от доллара

Президент ВТБ Андрей Костин назвал идею полного отказа от использования доллара в России утопической Евгений Разумный / Ведомости

Президент ВТБ Андрей Костин назвал идею полного отказа от использования доллара в России утопической. «Это невозможно сделать, это утопически», – сказал он (цитата здесь и далее по «Интерфаксу»). Костин пояснил, что обсуждается только ограничение использования доллара в расчетах. Он также отметил, что это будет длительный процесс.

«Никогда нельзя пугать народ. Когда извращают ради броского заголовка и говорят "уйдем от доллара" — конечно, нет. Это невозможно сделать. Это утопически, а я же реалист, я же работаю в банковском секторе», – заявил Костин. Он заверил, что в России запрещать доллар не будут, поэтому население «может спать спокойно, тем более, если деньги в банке».

Как пример успешного ограничения расчетов в долларах он привел отношения России и Индии. По словам Костина, пять лет назад в российско-индийских расчетах доля рубля составляла 3%, а сейчас 20%. При этом особых усилий не прилагалось, а если сфокусироваться, то использование рубля можно еще увеличить, объяснил Костин.

Он также отметил, что пытается продвигать идею повышения роли рубля уже около 15 лет. По словам Костина, он это делает не из политических целей, а «из соображений более широкого использования рубля», что положительно скажется на российских банках и стабильности рубля.

Костин неоднократно призывал к дедолларизации не только в российской экономике, но и в мировой. «Доллар уже всех забил», – говорил он. Летом он представил свои предложения президенту России Владимиру Путину. План Костина содержит четыре предложения, рассказывал сам президент ВТБ в интервью газете «Известия». Первое – ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Это может быть не только рубль, но также и юань или евро, пояснял Костин. Второе – перевод юридических адресов российских холдингов в российскую юрисдикцию. Третье предложение – перевести на российскую площадку размещение еврооблигаций, четвертое – лицензировать всех участников фондового рынка таким образом, чтобы они все работали по единым правилам.

«По мотивам» плана Костина правительство готовит свой проект дедолларизации российской экономики, сообщал The Bell со ссылкой на источники на этой неделе. На следующий день после публикации The Bell министр финансов Антон Силуанов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что запрет американской валюты для расчетов и ее хождение в России не обсуждается. Российские власти хотят подтолкнуть бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам, объяснили чиновники. Орешкин также отмечал, что Россия и ее внешние партнеры уже постепенно отказываются от долларов при расчетах.

Предложения Костина, которые сейчас находятся на рассмотрении Минфина, носят долгосрочный характер и нацелены, скорее, на изменение тенденций, рассказывали «Ведомостям» в пресс-службе ВТБ. Речь о том, чтобы перевести размещение акций, облигаций на российский фондовый рынок, активнее осуществлять перерегистрацию собственности отечественных компаний в России, уходить от использования доллара в расчетах, объяснял представитель банка.

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