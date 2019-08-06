ФРС начала борьбу за независимость от политиков

Как обычно, Пауэлл нас подвел, написал Трамп в Twitter после последнего снижения ставки Susan Walsh / AP Photo

Президент США Дональд Трамп уже больше года упрекает Федеральную резервную систему (ФРС) в том, что регулятор препятствует его экономическим инициативам. ФРС должна оставаться независимой и свободной от политического давления, ответили на это ее бывшие председатели.

Пол Волкер, Алан Гринспэн, Бен Бернанке и Джанет Йеллен опубликовали свое заявление в газете The Wall Street Journal (WSJ). Важно сохранить способность Федрезерва принимать решения, отвечающие интересам населения, а не группы политиков, подчеркнули они. Центробанк не обращает внимания на критику президента и комментарии политиков при принятии решений по денежно-кредитной политике, неоднократно заявлял нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл.

Трамп не раз обвинял регулятора в удержании процентных ставок на завышенном уровне. Он называл текущую денежную политику «безумной» и говорил, что Пауэлл плохо выполняет свою работу. Если Китай ослабит свою валюту, а США не смогут сделать этого, то «мы окажемся в неравных условиях», сетовал президент в интервью Fox News в июне.

В 2007–2008 гг. ФРС активно боролась с финансовым кризисом и агрессивно снижала ставку с 5,25% до нуля. С конца 2015 г. начался цикл повышения – с 0–0,25% до 2,25–2,5%. На прошлой неделе регулятор впервые за 10 лет снизил ставку на 0,25 процентного пункта до 2–2,25%. За последние 25 лет это пятый раз, когда центробанк перешел от повышения к понижению, отмечала WSJ: раньше он не ограничивался одним снижением. Это не означает длительного цикла смягчения денежной политики, подчеркнул Пауэлл. Последнее разочаровало уже инвесторов: американские индексы Dow Jones Industrial Average и Nasdaq Composite упали на 1,2%, S&P 500 – на 1,1%.

ФРС будет действовать так, чтобы поддержать рост экономики, который длится уже 10 лет, подчеркивал регулятор. Это самый длительный рост в истории США. В июле Пауэлл обратил внимание на низкую инфляцию в США, которая не может повыситься до целевого показателя ФРС – 2%: в июне она замедлилась до 1,6% с 1,8% годовых.

Как обычно, Пауэлл нас подвел, написал Трамп в Twitter после последнего снижения ставки: рынок хотел услышать о начале агрессивного цикла снижения ставок, чтобы не отставать от Китая, Европейского союза и других стран.

В последние месяцы Трамп даже стал говорить о возможности отставки Пауэлла, на его месте он предпочел бы видеть президента Европейского центрального банка Марио Драги. Пауэлл отвечал, что не уйдет со своего поста, если даже его попросит президент. «У меня четырехлетний срок, и я намерен полностью его отработать», – говорил он.

Когда завершится четырехлетний срок нынешнего председателя ФРС, президент США сможет выбрать другого председателя, написали авторы заявления: надеемся, что выбор будет основан на компетенции и добросовестности будущего кандидата, а не на его политической принадлежности.