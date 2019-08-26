Экономика / Правила

Минэкономразвития предлагает запретить продавать апартаменты банкротов

Это восстановит справедливость, но возможны злоупотребления

Многие люди живут в нежилых помещениях – в апартаментах или объектах незавершенного строительства и, если иммунитет (право не продавать единственное жилье в случае банкротства гражданина) действует только в отношении жилых помещений, нарушается фундаментальное право на жилище, пишет Минэкономразвития в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два юриста, знакомых с содержанием письма. Минэкономразвития также предлагает распространить иммунитет на деньги, вырученные от продажи единственного жилья, и обязать регионы определить, что считать роскошным жильем.

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев. В законопроект вносятся изменения концептуального и технического характера, ответил представитель Минюста, после доработки он будет внесен в правительство.

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