Минэкономразвития предлагает запретить продавать апартаменты банкротов

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Даже если установлено, что апартаменты – единственное жилье гражданина-банкрота, они будут проданы с торгов, а деньги от продажи – распределены между кредиторами Максим Стулов / Ведомости

Многие люди живут в нежилых помещениях – в апартаментах или объектах незавершенного строительства и, если иммунитет (право не продавать единственное жилье в случае банкротства гражданина) действует только в отношении жилых помещений, нарушается фундаментальное право на жилище, пишет Минэкономразвития в ответе на проект поправок в закон о банкротстве, подготовленный в Минюсте. «Ведомости» ознакомились с копией документа, его подлинность подтвердили два юриста, знакомых с содержанием письма. Минэкономразвития также предлагает распространить иммунитет на деньги, вырученные от продажи единственного жилья, и обязать регионы определить, что считать роскошным жильем.

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев. В законопроект вносятся изменения концептуального и технического характера, ответил представитель Минюста, после доработки он будет внесен в правительство.