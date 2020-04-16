Обещанные Путиным деньги для регионов помогут продержаться только самым бедным

Обещанные Путиным деньги для регионов помогут продержаться только самым беднымДенег не хватит даже на компенсацию ожидающегося падения доходов
Регионы получат 200 млрд руб. на поддержку из федерального бюджета, сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством. Доходы регионов сейчас «по разным причинам просели», объяснил он, и одновременно на их бюджеты пришлась большая нагрузка по поддержке экономики и людей. У местных властей «должна быть возможность гибко использовать» полученные деньги — на поддержку занятости, деловой активности, выплату пособий и зарплат, решение самых неотложных социальных вопросов.
Представитель Минфина не ответил, как распределятся эти 200 млрд руб. между регионами и за счет каких средств будут выплачиваться дотации. Вопрос еще прорабатывается, объяснил он. Пока регионы уже получили 33,4 млрд руб. от правительства на обеспечение больниц и лечение коронавируса. Еще 42 млрд руб. должны быть направлены на финансирование дополнительных выплат врачам, лечащим от вируса.
В 2019 г. доходы регионов заметно выросли по сравнению с 2018 г., пишет в докладе Центра развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский. Увеличились и расходы — на душу населения в ценах в 2019 г. они достигли уровней 2012 г. В итоге по сравнению с 2018 г. более чем в два раза, до 35, выросло число регионов, закончивших год с дефицитом. При этом многие снизили госдолг (суммарно на 3,5%), сокращая остатки на счетах.