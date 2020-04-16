Обещанные Путиным деньги для регионов помогут продержаться только самым бедным

В 2019 г. доходы регионов заметно выросли по сравнению с 2018 г., пишет в докладе Центра развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский. Увеличились и расходы — на душу населения в ценах в 2019 г. они достигли уровней 2012 г. В итоге по сравнению с 2018 г. более чем в два раза, до 35, выросло число регионов, закончивших год с дефицитом. При этом многие снизили госдолг (суммарно на 3,5%), сокращая остатки на счетах.