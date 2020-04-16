Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Экономика

Обещанные Путиным деньги для регионов помогут продержаться только самым бедным

Денег не хватит даже на компенсацию ожидающегося падения доходов
Екатерина Мереминская
Евгений Разумный / Ведомости

Регионы получат 200 млрд руб. на поддержку из федерального бюджета, сказал президент Владимир Путин на совещании с правительством. Доходы регионов сейчас «по разным причинам просели», объяснил он, и одновременно на их бюджеты пришлась большая нагрузка по поддержке экономики и людей. У местных властей «должна быть возможность гибко использовать» полученные деньги — на поддержку занятости, деловой активности, выплату пособий и зарплат, решение самых неотложных социальных вопросов.

Представитель Минфина не ответил, как распределятся эти 200 млрд руб. между регионами и за счет каких средств будут выплачиваться дотации. Вопрос еще прорабатывается, объяснил он. Пока регионы уже получили 33,4 млрд руб. от правительства на обеспечение больниц и лечение коронавируса. Еще 42 млрд руб. должны быть направлены на финансирование дополнительных выплат врачам, лечащим от вируса.

В 2019 г. доходы регионов заметно выросли по сравнению с 2018 г., пишет в докладе Центра развития Высшей школы экономики Андрей Чернявский. Увеличились и расходы — на душу населения в ценах в 2019 г. они достигли уровней 2012 г. В итоге по сравнению с 2018 г. более чем в два раза, до 35, выросло число регионов, закончивших год с дефицитом. При этом многие снизили госдолг (суммарно на 3,5%), сокращая остатки на счетах. 

Вы видите 30% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных