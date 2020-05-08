Долги регионов вырастут до максимума с начала века из-за коронавируса

Дополнительно поддержать регионы могут другие меры – отмена ограничений роста дефицита и долгов по соглашениям о реструктуризации бюджетных кредитов (сейчас, если регион нарушил соглашение, он должен вернуть весь кредит за год). В 2019 г. на бюджетные кредиты приходилось почти 40% общей задолженности регионов. Но необходимо скорректировать эту меру поддержки, предупреждает S&P, уточнив, какие именно расходы будут учитываться, иначе дефициты регионов могут вырасти еще сильнее. Эффективность помощи зависит и от того, в какие регионы будут направлены деньги, считает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Если раздать их бедным регионам на покрытие дефицитов, это будут для них серьезные суммы, а если попытаться компенсировать все выпадающие доходы крупнейших ресурсных регионов, денег недостаточно, объясняет он.