Долги регионов вырастут до максимума с начала века из-за коронавируса

Долги регионов вырастут до максимума с начала века из-за коронавирусаПоддержки федерального правительства недостаточно, считает S&P
Финансовые показатели регионов в 2020 г. будут самыми слабыми с начала века, предупредили аналитики S&P. Денег от федерального центра и реструктуризации бюджетных кредитов недостаточно, чтобы помочь регионам избежать роста долгов, считают они. Такая помощь обеспечит меньше половины возросших потребностей.
В 2019 г. доходы регионов серьезно выросли по сравнению с 2018 г. Но увеличились и расходы, которые в расчете на душу населения в ценах 2019 г. достигли уровня 2012 г. В итоге по сравнению с 2018 г. более чем в два раза – до 35 – выросло и число регионов, закончивших год с дефицитом, хотя многие и снизили госдолг, отмечал ранее Центр развития Высшей школы экономики.
Но из-за рецессии, вызванной борьбой с распространением коронавируса, долговая нагрузка в 2020 г. снова начнет расти, предупреждают аналитики S&P, а к 2022 г. соотношение долгов к доходам достигнет 30%. По данным Минфина, самыми закредитованными в начале 2020 г. были Мордовия (соотношение госдолга и собственных доходов превышает 200%) и Хакасия (почти 100%). Сократятся доходы сразу от всех трех основных налогов – на прибыль, имущество и НДФЛ, предупреждают аналитики S&P. В апреле налоговые поступления уже упали на 30%, говорил руководитель Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниил Егоров. Доходы от налога на прибыль сократились на 41%, а от НДФЛ – на 14%.
Резкое падение цен на нефть тоже повлияет. Сильнее всего доходы упадут у регионов, зависящих от сырья, считают аналитики S&P. По пессимистичному сценарию (при среднегодовой цене на нефть в 2020 г. в $30/барр.) доходы регионов сократятся на 1,1 трлн руб., а в базовом сценарии (при цене на нефть в $42,4/барр.) – на 542 млрд руб., подсчитывал Андрей Чернявский из Центра развития Высшей школы экономики.
При этом расходы регионов продолжат расти – из-за коронавируса и режима самоизоляции им придется увеличивать социальные расходы и расходы на здравоохранение, указывал Чернявский. В итоге общий дефицит региональных бюджетов может составить 6–9% совокупных доходов и оказаться самым большим с начала 2000-х, прогнозируют авторы S&P. Ранее они ожидали 2% дефицита.
Всего регионы от федеральных властей пока получили 280 млрд руб., из них 200 млрд руб. в виде нецелевых трансфертов и 80 млрд руб. на медицинское оснащение. Но эта мера не решит проблемы падения доходов вследствие рецессии экономики, предупреждают аналитики S&P, сумма составляет около трети от прогнозируемого дефицита в 2020 г.
Дополнительно поддержать регионы могут другие меры – отмена ограничений роста дефицита и долгов по соглашениям о реструктуризации бюджетных кредитов (сейчас, если регион нарушил соглашение, он должен вернуть весь кредит за год). В 2019 г. на бюджетные кредиты приходилось почти 40% общей задолженности регионов. Но необходимо скорректировать эту меру поддержки, предупреждает S&P, уточнив, какие именно расходы будут учитываться, иначе дефициты регионов могут вырасти еще сильнее. Эффективность помощи зависит и от того, в какие регионы будут направлены деньги, считает старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Если раздать их бедным регионам на покрытие дефицитов, это будут для них серьезные суммы, а если попытаться компенсировать все выпадающие доходы крупнейших ресурсных регионов, денег недостаточно, объясняет он.
Сырьевым регионам, несмотря на резкое падение их доходов, помогут накопленные запасы и возможность занимать, указывает S&P. По оценкам Moody’s, проще всего справятся с кризисом Москва, Нижний Новгород, Омская и Московская области. Так, Москва и Нижний Новгород могут консолидировать бюджеты и использовать накопленные резервы, писали аналитики Moody’s. По оценкам S&P, крупные регионы, в том числе Москва, могут потратить больше 1 трлн руб. накопленных остатков. Но некоторые регионы уже в 2019 г. полностью или частично профинансировали бюджетный дефицит за счет сокращения остатков на счетах, отмечает Чернявский, чтобы не увеличивать или сократить госдолг.
Регионы, которые регулярно выпускают облигации, смогут закрыть до 30% потребностей в займах в 2020 г., остальным придется привлекать банковские кредиты, считают аналитики S&P.