Деньги под крылом норматива

Банк России установит норматив достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеров, дилеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров. С 1 апреля 2022 г. он составит 4%, с 1 октября 2023 г. увеличится до 6%, с 1 апреля 2025 г. – до 8%, следует из проекта указания Центробанка «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров».