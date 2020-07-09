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Деньги под крылом норматива

Банк России ужесточит требования к собственному капиталу и активам профессиональных участников фондового рынка
Екатерина Шохина
Банк России ввел новые нормативы для участников рынка ценных бумаг /TASS

Банк России установит норматив достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг: брокеров, дилеров, доверительных управляющих и форекс-дилеров. С 1 апреля 2022 г. он составит 4%, с 1 октября 2023 г. увеличится до 6%, с 1 апреля 2025 г. – до 8%, следует из проекта указания Центробанка «Об установлении обязательного норматива достаточности капитала для профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих дилерскую, брокерскую деятельность, деятельность по управлению ценными бумагами и деятельность форекс-дилеров».

Как говорится в пояснительной записке к проекту, «установление и повышение норматива достаточности капитала направлено на обеспечение надежного уровня капитала для продолжения деятельности, в том числе способности покрыть возможные финансовые потери за свой счет в случае реализации рисков».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных