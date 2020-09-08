Москва, Сеул и Шанхай справились с коронакризисом лучше всех

Москва, Сеул и Шанхай справились с коронакризисом лучше всехВ пятерке лидеров также Сингапур и Стокгольм. В числе аутсайдеров Лондон, Берлин и Париж
Москва вошла в тройку мегаполисов, наиболее эффективно справившихся с трудностями во время пандемии. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Мировые города: эффективность мер экономической политики в период коронакризиса», подготовленного специалистами Высшей школы экономики (ВШЭ).
Эксперты оценили 15 крупнейших мегаполисов мира по трем параметрам: ситуации на рынке труда, восстановлению экономической активности после снятия ограничений и уровню цифровой инфраструктуры. Наивысшие оценки по ним аналитики присвоили Сеулу и Шанхаю, а Москва заняла третью строчку рейтинга. Эксперты подчеркивают, что азиатские мегаполисы прошли пик эпидемии на 1–2 месяца раньше, чем российская столица, а уровень заболеваемости в них был намного ниже. В пятерку лидеров также вошли Сингапур и Стокгольм, который оказался в топ-5 благодаря минимальным ограничениям во время пандемии. Но в результате шведский город потерял 0,24% своего населения (2380 человек), т. е. примерно в 6 раз больше, чем Москва. Аутсайдерами рейтинга стали Монреаль, Берлин, Лондон, Мадрид и Париж.
Эффективность Москвы, Шанхая и Сингапура в первую очередь связана с тем, что им удалось сохранить стабильность на рынке труда и быстро перезапустить экономику после снятия самоизоляции, указывают аналитики. Европейские города оказались в заведомо проигрышном положении, поскольку еще до пандемии имели высокий уровень безработицы. Кроме того, у них выше доля сферы услуг в структуре занятости, а именно потребительские услуги больше всего пострадали во время карантина.
Лидерство азиатским городам также обеспечила развитость цифровой инфраструктуры, которая оказалась критически важной в период ограничений, она помогла обеспечить комфорт и безопасность рядовых граждан. Среди европейских городов хорошие результаты по этому критерию показали Москва, Стокгольм и Париж.
Наиболее быстро после карантина восстанавливаются Москва, Стамбул, Шанхай и Сеул. Здесь большую роль играют масштабы господдержки, но они не являются решающим фактором. «В абсолютном выражении пакет помощи экономике, принятый в Москве на городском уровне, сравним с объемом антикризисного финансирования в Мадриде, Берлине и Токио», – отмечает директор Центра экономической экспертизы ИГМУ ВШЭ Марсель Салихов.
Другие эксперты в целом согласны с выводами своих коллег из НИУ ВШЭ. «Москва по уровню мобилизации здравоохранения была сопоставима с Сеулом и Шанхаем, – говорит член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян. – Городу удалось в кратчайшие сроки аккумулировать ресурсы для обеспечения больных. В Москве один из самых высоких уровней цифровизации даже в мировом масштабе, что позволило властям отрегулировать инфраструктуру для управления городским хозяйством и транспортными потоками, а бизнесу – перейти на удаленный режим работы».
Большинство столичных государственных услуг и сервисов давно оцифрованы. А те, что не успели перейти в цифру, оперативно перестроили процессы на время ограничений. «Так, например, московские центры занятости перевели большинство услуг в онлайн во время карантина», – рассказывает президент Вольного экономического общества России Сергей Бодрунов.
Помимо общефедеральных мер Москва предусмотрела дополнительную антикризисную поддержку бизнеса и повышенные пособия по безработице, добавляет Микаелян. А структура экономики столицы позволила достаточно быстро наращивать обороты торговли по мере снятия карантинных ограничений. Российскую столицу всегда отличали низкий уровень безработицы, высокие номинальные заработные платы и большая емкость рынка труда, добавляет Бодрунов. И за время самоизоляции ситуация кардинально не поменялась. «По данным Росстата, за II квартал 2020 г. Москва оставалась регионом с самым низким уровнем безработицы в России – 2,3%, – говорит Бодрунов. – Год назад эта цифра составляла 1,4%. Очевидно, что сокращение занятости могло быть намного больше, но благодаря мерам господдержки катастрофичного падения удалось избежать».
Эксперт добавляет, что Москва, как и Россия в целом, обладает широкими медицинскими резервами, что оказалось решающим в условиях пандемии. «У нас большое количество оборудования, в частности аппаратов ИВЛ, и больничных коек, – отмечает Бодрунов. – Это наследие советской мобилизационной системы медицины позволило нам эффективно противодействовать эпидемии».
«Москва, вне всякого сомнения, справилась с коронакризисом лучше многих европейских и американских городов», – констатирует Микаелян.