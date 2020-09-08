Москва, Сеул и Шанхай справились с коронакризисом лучше всех

Эксперты оценили 15 крупнейших мегаполисов мира по трем параметрам: ситуации на рынке труда, восстановлению экономической активности после снятия ограничений и уровню цифровой инфраструктуры. Наивысшие оценки по ним аналитики присвоили Сеулу и Шанхаю, а Москва заняла третью строчку рейтинга. Эксперты подчеркивают, что азиатские мегаполисы прошли пик эпидемии на 1–2 месяца раньше, чем российская столица, а уровень заболеваемости в них был намного ниже. В пятерку лидеров также вошли Сингапур и Стокгольм, который оказался в топ-5 благодаря минимальным ограничениям во время пандемии. Но в результате шведский город потерял 0,24% своего населения (2380 человек), т. е. примерно в 6 раз больше, чем Москва. Аутсайдерами рейтинга стали Монреаль, Берлин, Лондон, Мадрид и Париж.