У бюджета обнаружились непредвиденные доходы

У бюджета обнаружились непредвиденные доходыВ прошлом году казна получила 52 вида незапланированных доходов, выяснила Счетная палата
Объем реально поступающих доходов в федеральный бюджет существенно расходится с прогнозными показателями, прописанными в законе о бюджете, выяснили специалисты Счетной палаты. Об этом свидетельствуют как поступления в течение финансового года не учтенных в прогнозе доходов, так и существенные объемы недоисполнения или перевыполнения установленных прогнозных значений, отмечается в заключении Счетной палаты (СП) о результатах проверки исполнения федерального бюджета за 2019 г.
«В федеральный бюджет в 2019 г. поступило 52 вида доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 11,2 млрд руб. и не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму 1,4 млрд руб.», – сообщили «Ведомостям» в СП. Представители ведомства уточняют, что в 2019 г. по 35 главным администраторам доходов федерального бюджета (из 85) отклонения от прогноза исполнения по доходам составили более целевого показателя в 15%: от недоисполнения на 88,3% и до перевыполнения в 4 раза. «Все ведомства перевыполнили план по доходам, – подчеркивается в отчете Счетной палаты. – Минэкономразвития превысило прогноз на 23,6%, исполнив доходы в сумме 2,4 млрд руб.
Почти 99% составили поступления от возврата остатков субсидий юрлиц и межбюджетных трансфертов. Минфин перевыполнил план по доходам на 11,4% (393,4 млрд руб.). Причем министерство в утвержденном перечне не указало семь источников доходов, что не соответствует установленным правилам». Перевыполнение показателей в основном было связано с получением дополнительных доходов от использования имущества, штрафов, платы за госуслуги, с возвратом в казну неосвоенных остатков межбюджетных трансфертов. Лидером по возвратам в прошлом году стало Минвостокразвития, которое в 4 раза превысило прогнозные показатели по доходам в бюджет.
Основными причинами недоисполнения доходов стали неполные возвраты в бюджет начисленных в предыдущие годы штрафов и остатков не использованных ранее субсидий и межбюджетных трансфертов. Больше всех недоплатил бюджету Минкавказ, который исполнил прогноз лишь на 88,3%, так как не вернул бюджету остатки субсидий, субвенций и трансфертов, не освоенные в предыдущие годы. Тем не менее поступление доходов федерального бюджета за 2019 г. превысило прогнозируемый общий объем доходов на 218,5 млрд руб.