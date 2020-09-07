У бюджета обнаружились непредвиденные доходы

«В федеральный бюджет в 2019 г. поступило 52 вида доходов, не учтенных в прогнозе, на общую сумму 11,2 млрд руб. и не поступило 15 видов доходов, учтенных в прогнозе, на общую сумму 1,4 млрд руб.», – сообщили «Ведомостям» в СП. Представители ведомства уточняют, что в 2019 г. по 35 главным администраторам доходов федерального бюджета (из 85) отклонения от прогноза исполнения по доходам составили более целевого показателя в 15%: от недоисполнения на 88,3% и до перевыполнения в 4 раза. «Все ведомства перевыполнили план по доходам, – подчеркивается в отчете Счетной палаты. – Минэкономразвития превысило прогноз на 23,6%, исполнив доходы в сумме 2,4 млрд руб.