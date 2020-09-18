Минэкономразвития обещало новые льготы по кредитам для малого бизнеса

Минэкономразвития обещало новые льготы по кредитам для малого бизнесаМинэкономразвития хочет снизить ставки по кредитам малому бизнесу в рамках госпрограммы
Минэкономразвития готовится снизить ставки для кредитования бизнеса в рамках льготной государственной программы «8,5%». Об этом сообщил глава ведомства Максим Решетников. «С учетом реализации антикризисных программ и обновления национального проекта обсуждается вопрос снижения ставки по программе льготного кредитования в рамках правительственного постановления № 1764», – подтвердили «Ведомостям» в Минэкономразвития.
Так называемая программа «8,5%» предусматривает предоставление кредитов по льготной ставке на приобретение основных средств, финансирование оборотных средств, рефинансирование кредитов, факторинг, лизинг, микрозаймы. Поскольку в 2017 г., когда стартовала программа, ключевая ставка ЦБ составляла 10%, получение кредита под 8,5% годовых было серьезной льготой для бизнеса.
В 2019 г. параметры программы пришлось пересмотреть, поскольку банки стали жаловаться, что при выдаче кредитов на условии «ключевая ставка ЦБ плюс 2%» они получают очень низкую маржу. Тогда программа «8,5%» стала частью нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и разделилась на два направления: стимулирование бизнеса и субсидирование процентной ставки (программа «1764» по номеру соответствующего постановления правительства) для субъектов МСП и самозанятых.
В период пандемии возможности программы были расширены. Так, по программе стимулирования бизнеса стали выдаваться кредиты от 500 000 руб. на неотложные нужды и сохранение занятости и займы до 500 000 руб. на финансирование оборотных средств для ИП и самозанятых. «Это позволило сохранить многие рабочие места в малом и среднем бизнесе», – отмечает первый вице-президент «Опоры России» Азат Газизов.
По мере выхода экономики из кризиса пересмотр льготных программ неизбежен, но торопиться с этим не следует. «Меры поддержки сейчас нужно сохранить практически все, – уверен Газизов. – В реальности в некоторых регионах бизнес до сих пор еще не открылся, а в каких-то открылся недавно. Пока все предприятия не смогут восстановиться и выйти на прежний уровень производства, все меры нужно поддерживать, может быть, даже что-то еще добавить».
При этом если говорить о ставке льготных кредитов, то ее давно пора актуализировать. «Программа заявлена как «ключевая ставка ЦБ плюс 2%». Значит, сегодня ставка должна быть 6,25%», – считает бизнес-омбудсмен Борис Титов. «Хотя бы 6,5% уже пора сделать, а в идеале – 5%», – говорит Газизов. «Считаем, что целесообразно рассматривать новую ставку для МСП в пределах 5–5,5% годовых», – соглашается член генерального совета «Деловой России» Алексей Порошин.
При этом эксперты предлагают отойти от практики единой ставки для всех категорий заемщиков. «Новая программа для посткризисного периода должна быть дифференцированной, – указывает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. – Например, для малых и средних компаний на инвестиционные цели (не более 10 лет) могут выдаваться кредиты под 5% годовых, а на пополнение оборотных средств до трех лет – даже ниже. Для микропредприятий, ИП и самозанятых ставка может быть больше из-за повышенных рисков невозврата. Для производственных малых и средних компаний в промышленных парках может быть особая программа на инвестиционные цели (более 10 лет) – менее 5% годовых».
Несмотря на государственную поддержку льготного кредитования, банки в первом полугодии 2020 г. выдали на 6,8% меньше кредитов, чем годом ранее. При этом задолженность МСП перед банками выросла на 9,2%, доля просроченных долгов сократилась на 0,73 п. п. до 11,2%. По словам председателя правления «МСП банка» Дмитрия Голованова, масштабные пролонгации кредитов привели к приросту портфеля кредитов и невысокому уровню просроченной задолженности, а за счет реализации госпрограмм льготного кредитования были поддержаны объемы выдач, снижение ставки кредитования и рост числа заемщиков. Так, средневзвешенные ставки кредитования субъектов МСП на срок до года снизились с начала текущего года с 10,23 до 9,52% годовых, а на срок больше года – с 9,55 до 7,04% годовых.
Но дальнейший прирост кредитования МСП невозможен без изменения неценовых параметров программ поддержки. «Один из главных вопросов – высокие залоговые требования, – замечает Титов. – Их надо максимально сокращать, может быть полностью заменяя гарантиями».
Заведующая лабораторией исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Вера Баринова подчеркивает, что сама по себе декларация сниженной ставки не означает реальной выдачи денег на таких условиях. «Поэтому потребуются администрирование этого процесса и работа с банками», – отмечает она.-