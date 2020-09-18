Минэкономразвития обещало новые льготы по кредитам для малого бизнеса

При этом эксперты предлагают отойти от практики единой ставки для всех категорий заемщиков. «Новая программа для посткризисного периода должна быть дифференцированной, – указывает ведущий научный сотрудник Лаборатории исследований проблем предпринимательства Института прикладных экономических исследований РАНХиГС Степан Земцов. – Например, для малых и средних компаний на инвестиционные цели (не более 10 лет) могут выдаваться кредиты под 5% годовых, а на пополнение оборотных средств до трех лет – даже ниже. Для микропредприятий, ИП и самозанятых ставка может быть больше из-за повышенных рисков невозврата. Для производственных малых и средних компаний в промышленных парках может быть особая программа на инвестиционные цели (более 10 лет) – менее 5% годовых».