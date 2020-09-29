ООН призывает страны отказаться от жесткой экономии

«После шоков в этом году мировое производство сократится ­примерно на 4,3% и к концу года будет на $6 трлн меньше объема, который оно должно было составить до начала распространения патогена COVID-19», – отмечается в докладе организации, озаглавленном «От глобальной пандемии к процветанию для всех: не допустить еще одного потерянного десятилетия». Падение объема торговли составит примерно 20%, прямых иностранных инвестиций – до 40%, а денежных переводов – более $100 млрд. «Наибольшим падение производства будет в развитых странах, причем в некоторых из них снижение может выражаться двузначным числом», – предупреждают эксперты ЮНКТАД.