Банки снижают выдачу кредитов наличными

Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что на рост выдачи в августе повлиял не только отложенный спрос, который реализовывался на фоне осторожного смягчения банками своих кредитных политик после весеннего ужесточения, но также и летние отпуска, и подготовка к школьному сезону. Однако в сентябре и этот эффект был во многом исчерпан. Он напомнил, что в 2016–2018 гг. в сентябре после августовского пика тоже наблюдалась значительная просадка выданных потребкредитов – как в штуках, так и в объемах. А 2019 год, на его взгляд, был исключением, поскольку банки активизировали выдачу кредитов накануне введения более жестких требований к резервам и ПДН с 1 октября 2019 г. Из этого эксперт заключает, что и месячная просадка (-3% в объеме и -5% в штуках), и годовая (-5% в объеме и -13% в штуках) объясняются эффектом высокой базы.