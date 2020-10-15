Банки снижают выдачу кредитов наличными

Банки снижают выдачу кредитов наличнымиЭксперты объясняют это сезонным фактором и стремлением кредиторов снизить риски
В сентябре прекратился восстановительный рост выдачи кредитов наличными, который наблюдался с мая нынешнего года. По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), количество выдач новых кредитов в прошлом месяце составило 1,34 млн, что на 5% меньше, чем в августе, и на 13% меньше, чем в сентябре 2019 г. Общий объем выданных наличных денег сократился на 3 и 5% соответственно – до 453,6 млрд руб.
Среди 30 регионов, в которых выдачи кредитов наличными оказались в сентябре самыми большими, прирост показали лишь Краснодарский (+1%) и Приморский (+2%) край. А, например, в Москве выдачи наличных сократились на 2%, в Московской области – на 3%, в Санкт-Петербурге – на 1%.
По мнению генерального директора ОКБ Артура Александровича, это снижение отчасти обусловлено сезонным фактором – в большинстве предыдущих годов выдачи в августе были выше сентябрьских, – а также тем, что в течение июля – августа исчерпал себя эффект отложенного спроса. «Кроме того, банки приняли во внимание риск роста безработицы в стране на фоне второй волны коронавируса. Вероятно, последний риск будет определять кредитную политику банков в ближайшие месяцы, – отмечает Александрович. – Объемы кредитования традиционно растут в IV квартале, но в этот раз под влиянием указанных сдерживающих факторов банки нарастят конкуренцию за выдачу кредитов наиболее надежным заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами».
Заместитель председателя правления, директор кредитного департамента СДМ-банка Сергей Козлов считает, что на снижение новых выдач может влиять статистика ухудшения платежной дисциплины, что связано с сокращением дохода у части населения, вызванного трудностями, которые во время действия ограничительных мер начали испытывать работодатели. «Сокращение пока несущественно, но это снижает покупательскую активность населения. Меньше продаж, меньше производства, меньше зарплаты, – подчеркивает Козлов. – Но банки в кризисные периоды стараются снизить риски. Если неустойчив источник погашения кредита, то такой кредит не должен выдаваться».
Директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Иван Уклеин отмечает, что на рост выдачи в августе повлиял не только отложенный спрос, который реализовывался на фоне осторожного смягчения банками своих кредитных политик после весеннего ужесточения, но также и летние отпуска, и подготовка к школьному сезону. Однако в сентябре и этот эффект был во многом исчерпан. Он напомнил, что в 2016–2018 гг. в сентябре после августовского пика тоже наблюдалась значительная просадка выданных потребкредитов – как в штуках, так и в объемах. А 2019 год, на его взгляд, был исключением, поскольку банки активизировали выдачу кредитов накануне введения более жестких требований к резервам и ПДН с 1 октября 2019 г. Из этого эксперт заключает, что и месячная просадка (-3% в объеме и -5% в штуках), и годовая (-5% в объеме и -13% в штуках) объясняются эффектом высокой базы.
«После сильного падения реальных доходов населения во II квартале нынешнего года из-за пандемии сейчас банки не торопятся сильно смягчать кредитную политику, – говорит Уклеин. – Вместе с тем почти каждый год в IV квартале происходит ускорение розничного потребительского кредитования. В случае отсутствия новых внешних шоков для российской экономики или жестких карантинных ограничений конец 2020 г. также мог бы показать позитивную динамику».
В то же время генеральный директор аналитического агентства Frank RG Юрий Грибанов ожидает по итогам года небольшое снижение объемов выдачи. «Но можно констатировать, что в целом банкам удалось компенсировать снижение выдач кредитов наличными в апреле – мае и выйти на объемы, сопоставимые с объемами предыдущего года», – отмечает глава агентства и подчеркивает, что в настоящий момент не видит триггеров для изменения политики банками, а в следующем году рынок покажет умеренный рост.