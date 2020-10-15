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Росстат будет считать рост цен с учетом пандемии

При расчете потребительской инфляции начнут учитывать цены на антисептики и маски
Екатерина Шохина
Цены на антисептики, маски и некоторые виды медицинских обследований будут учитываться при расчете потребительской инфляции /PIXABAY

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Росстата, ведомство «ставит перед собой задачу отследить изменение цен на товары и услуги, пользующиеся вниманием потребителей», поэтому регулярно обновляет список товарных позиций, которые отслеживаются при расчете потребительской инфляции. Например, в 2019 г. Росстат отслеживал изменение цен на 510 товаров и услуг, а в 2020 г. уже на 524 товара и услуги.

«Сейчас мы анализируем возможность дальнейшего расширения списка на 30–40 позиций», – рассказали в статведомстве. Среди них проживание в хостеле, поездки на отдых за рубеж, некоторые ремонтные услуги, в том числе натяжка потолков, а также некоторые медицинские обследования, в частности гастроскопия. «Особое внимание уделяется товарам и услугам, которые получили особое значение в связи с ограничением на социальное взаимодействие», – говорят в Росстате.

Так, планируется начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, учитывать в инфляции изменение цен на товары личной гигиены, в том числе гель для душа, маски, антисептики для рук, дезинфицирующие средства для поверхностей, рассказали в пресс-службе ведомства. При этом из нынешнего списка предлагается вычеркнуть мужские и женские меховые шапки, ковры и наборы мягкой мебели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных