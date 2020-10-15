Росстат будет считать рост цен с учетом пандемии

Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Росстата, ведомство «ставит перед собой задачу отследить изменение цен на товары и услуги, пользующиеся вниманием потребителей», поэтому регулярно обновляет список товарных позиций, которые отслеживаются при расчете потребительской инфляции. Например, в 2019 г. Росстат отслеживал изменение цен на 510 товаров и услуг, а в 2020 г. уже на 524 товара и услуги.