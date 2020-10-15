Росстат будет считать рост цен с учетом пандемии

Росстат будет считать рост цен с учетом пандемииПри расчете потребительской инфляции начнут учитывать цены на антисептики и маски
Как пояснили «Ведомостям» в пресс-службе Росстата, ведомство «ставит перед собой задачу отследить изменение цен на товары и услуги, пользующиеся вниманием потребителей», поэтому регулярно обновляет список товарных позиций, которые отслеживаются при расчете потребительской инфляции. Например, в 2019 г. Росстат отслеживал изменение цен на 510 товаров и услуг, а в 2020 г. уже на 524 товара и услуги.
«Сейчас мы анализируем возможность дальнейшего расширения списка на 30–40 позиций», – рассказали в статведомстве. Среди них проживание в хостеле, поездки на отдых за рубеж, некоторые ремонтные услуги, в том числе натяжка потолков, а также некоторые медицинские обследования, в частности гастроскопия. «Особое внимание уделяется товарам и услугам, которые получили особое значение в связи с ограничением на социальное взаимодействие», – говорят в Росстате.
Так, планируется начать наблюдение за стоимостью подписок на тематические цифровые пакеты телеканалов и медиасервисов, учитывать в инфляции изменение цен на товары личной гигиены, в том числе гель для душа, маски, антисептики для рук, дезинфицирующие средства для поверхностей, рассказали в пресс-службе ведомства. При этом из нынешнего списка предлагается вычеркнуть мужские и женские меховые шапки, ковры и наборы мягкой мебели.